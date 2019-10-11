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 Власть, Коррупция
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 Московский суд заочно арестовал бизнесмена Фукса

Таганский суд Москвы заочно арестовал на два месяца бизнесмена, основателя российской девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса.

Согласно решению суда, срок заключения под стражу будет исчисляться с момента его выдачи в Россию, либо задержания на территории РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщил адвокат бизнесмена Мурад Мусаев, решение суда о заочном аресте будет обжаловано в ближайшее время.

Мусаев рассказал, что строительная компания его подзащитного сделала все, чтобы осуществить застройку жилого комплекса Sky House на Мытной улице в срок.

"Комплекс построен на 98,8%, но не сдан в эксплуатацию. Все денежные средства были вложены в застройку, о какой растрате идет речь мы не понимаем", – сказал защитник.

Адвокат заявил, что Фукс никогда не скрывался и не намерен скрываться, в 2016 году бизнесмен перестал быть гражданином России и поменял гражданство на украинское в связи с политическим контекстом, а не из-за проблем с застройкой. То есть он уехал задолго до возбуждения уголовного дела.

По словам юриста, Фукс находится в "санкционном списке по Украине".

Как сообщалось, 8 октября Московская полиция объявила Павла Фукса в международный розыск по делу о мошенничестве. Сам Фукс заявил, что является гражданином Украины и не комментирует сообщения российских СМИ.

В России Фуксу предъявлено обвинение в особо крупном хищении (часть 4 статьи 159 УК РФ).

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Уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) в отношении застройщика московского ЖК "Sky House" возбуждено в конце декабря 2018 года. Представители "Москомстройинвеста" утверждают, что обязательства перед дольщиками не исполнены с 2014 года. Кроме того, при анализе ежеквартальной отчетности застройщика специалисты комитета якобы обнаружили, что деньги граждан использовались ООО "Олтэр" не по назначению, что может свидетельствовать о выводе денежных средств из стройки.

Sky House - проблемный объект, строящийся в Москве с 2008 года. Завершить возведение ЖК площадью 145,2 тыс. кв. м планировалось еще в 2011 году, но с тех пор разрешение на строительство несколько раз продлевалось.

Ранее мэрия Москвы заявила, что "Олтэр" не перечислил городу $101,17 млн для получения в собственность жилья на Мытной улице. Мэрия, не дождавшись оплаты по инвестконтракту, потребовала погасить $207 млн, включая основной долг и неустойку. Суд удовлетворил требования властей частично: застройщик должен уплатить $35,6 млн в связи с истечением срока давности претензии.

Как следует из открытых источников, Mos City Group была основана в 2006 году в результате слияния нескольких компаний, специализирующихся на комплексном развитии земельных территорий. В портфеле компании более дюжины крупных объектов в Москве, Московской области и Киеве.

В последние годы Павел Фукс приобретал активы в Украине, в том числе связанные с окружением беглого экс-президента Виктора Януковича.

В феврале 2017 года СМИ сообщали, что экс-министр Минэнергоугля Эдуард Ставицкий и нардеп от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко продали газовый бизнес российскому миллиардеру Павлу Фуксу, в том числе компанию "Голден Дэррик".

Сам Фукс в интервью ЭП в феврале 2018 года отрицал, что владеет долей в East Europe Petroleum, но признал, что планирует покупку ряда принадлежащих компании лицений на добычу.

После приобретения компании структурами, связанными с Павлом Фуксом, компания была переименована в "Ист Юроуп Петролеум", а Государственная служба геологии восстановила ей все ранее приостановленные лицензии на добычу газа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153529
 
 
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Ну, вот - у нас в руках оказался прекрасный "обменный материал" . Ещё надо арестовать Медведчука и Рабиновича.
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Вот бы еще его дружка и подельника харьковского Гепу замели ,так кишка тонка у товарищей в Киеве ,слишком переплелись у них стежки дорожки
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