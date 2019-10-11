 Минюст предложил создать единый реестр нотариальных действий

Об этом сообщила заместитель министра по вопросам нотариата Ольга Онищук, представляя план действий на 2019-2022 годы в сфере нотариата, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Мы планируем отменить устаревшие рудименты нотариального делопроизводства и построить нотариальное делопроизводство на основе внедрения новых IТ-технологий, программ для создания, изготовления, хранения, восстановления нотариально заверенных документов", – заявила Онищук.

По словам заместителя министра, одной из важных задач является также обеспечение равномерного расположения рабочих мест нотариусов по территории Украины, что сведет к минимуму дефицит кадров в некоторых регионах.

"6600 нотариусов по всей территории Украины совершают нотариальные действия, предоставляют административные услуги и могут оказывать ряд других государственных сервисов. От наличия и развития качественных кадров зависит успех развития и совершенствования системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и бизнес", – отметила Онищук.

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Замглавы Минюста также назвала среди целей министерства приведение в соответствие с международными стандартами и рекомендациями Международного союза нотариата (МСЛН) порядка регламентации и контроля за соблюдением нотариусами правил профессиональной этики.

При этом орган профессионального самоуправления нотариусов Украины получит полномочия по вопросам нормирования правил (кодекса) профессиональной этики и будет следить за их соблюдением нотариусами.

"Этому органу будут переданы отдельные полномочия по контролю за организацией и деятельностью нотариата. Орган профессионального самоуправления нотариусов как экспертная среда будет осуществлять сертификацию, проверку рабочего места нотариуса, контроль за соблюдением нотариусами правил профессиональной этики (кодекса) в полной мере, контроль за допуском граждан к осуществлению нотариальной деятельности, организовывать повышение квалификации нотариусов, будет способствовать улучшению качества совершаемых нотариальных действий и их бесспорности", – пояснила Онищук.