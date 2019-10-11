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 "Укрзализныця" открыла залы для военнослужащих на вокзалах Львова и Одессы

"Укрзализныця" открыла зал ожидания для военнослужащих (участников ООС) еще на двух железнодорожных вокзалах – во Львове и Одессе. Вскоре аналогичные залы заработают в Днепре, Харькове и Николаеве.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Переоборудование залов выполнено собственными силами "Укрзализныци". Залы оборудованы комнатой для приема пищи, санузлами, душем и тому подобным.

Для комфорта посетителей здесь есть места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету. Кроме того, военные могут воспользоваться стиральной машиной, гладильной доской с утюгом, сушилкой для белья, кофеваркой и чайником.

Первый зал ожидания для военнослужащих был открыт 1 октября 2019 года на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Им уже воспользовалось более 500 защитников Украины.

Все залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии удостоверения, удостоверяющего личность, и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153524
 
 
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