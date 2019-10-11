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 В Украине начали выпуск банковских карт без номера и срока действия

"Альфа-Банк" (Киев) и виртуальный Monobank объявили о старте выпуска новых карт без указания номера, СVV2 и срока действия на самой карте.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Альфа-Банк" анонсировал выпуск с 15 октября новых карт без дополнительной платы в рамках действующих тарифов, уточнив, что он начнется с кредиток Travel и карт Platinum Black.

"Персональные данные "переедут" в мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine и будут доступны владельцу в его смартфоне", – уточнило финучреждение.

Monobank сообщил о возможности получить такие карты уже 11 октября.

По словам сооснователя проекта Олега Гороховского, речь идет о платиновых картах двух самых высоких рангов – Visa (Infinite) и MasterCard (World Elite) – в трех цветах: розовом, черном и стальном. Обслуживание одной такой карты будет стоить 250 грн в месяц, двух – 300 грн. Выпуск одной карты обойдется в 500 грн, второй – бесплатно.

Гороховский уточнил, что заказано 100 тыс. таких карт.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153515
 
 
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