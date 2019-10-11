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 Госпогранслужба планирует купить в кредит 20 французских катеров

Государственная пограничная служба планирует закупить около двух десятков патрульных катеров за счет кредита правительства Франции под гарантии украинского Кабмина.

Об этом сообщил глава пограничного ведомства Сергей Дейнеко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если будут средства, мы бы очень хотели обновить наш корабельно-катерный состав. Есть ряд проектов, в частности, по закупке таких катеров у Франции. Возможно, за счет кредита правительства Франции под гарантии нашего правительства. Если удастся это решить, то это даст нам возможность закупить порядка 20-22 катеров", – сказал Дейнеко.

По словам главы Госпогранслужбы, в настоящее время в распоряжении ведомства 11 катеров, 20 кораблей и 30 малых катеров.

"Фактически на 82% они устарели", – добавил глава украинских пограничников.

При этом Дейнеко назвал создание Службы охраны морской границы приоритетом ведомства.

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Как сообщалось, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял о планах обновить парк патрульных катеров Государственной пограничной службы страны катерами французской компании ОСЕА, назвав требованием для этого проекта локализацию производства патрульных катеров в Украине.

В июне в пресс-службе правительства сообщили, что Кабмин ведет переговоры о совместном украинско-французском производстве патрульных катеров OCEA FPB 98 в Украине, которые будут переданы Морской охране украинской Государственной пограничной службы.

Катера OCEA FPB 98 имеют длину в 32 метра, по желанию заказчика могут комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровой лодкой. Они предусматривают экипаж из 13 человек, максимальная скорость составляет 35 узлов, дальность хода - 1200 миль при скорости в 12 узлов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153512
 
 
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