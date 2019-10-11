 ДТЭК Ахметова пытается блокировать импорт электроэнергии из Словакии, – НКРЭКУ

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает БизнесЦензор.

В частности, НРКЭКУ пришла к выводу, что в течение первых трех месяцев после введения в Украине новой модели рынка электрической энергии вырос дефицит предложений электрической энергии на рынках "на сутки вперед" и на "внутрисуточном рынке".

"По информации участников рынка, отдельные трейдеры (поставщики), входящих в состав вертикально интегрированных компаний или причастных к их хозяйственной деятельности, используя монопольное положение, своими действиями блокируют возможность импорта электроэнергии из государств – сторон Энергетического Сообщества, в частности со стороны Словакии", – сказано в сообщении.

Как утоняют в НКРЭКУ, речь идет о деятельности компании "ДТЭК Западэнерго" и связанных с ней трейдеров в торговой зоне Бурштынского "энергоострова", в результате которой с июля по сентябрь были выкуплены мощности межгосударственного сечения с украинской стороны, но остались свободными мощности по стороны Словакии, а объемы импорта электроэнергии в эту зону со стороны Словакии были незначительными.

"Одновременно компания АО "ДТЭК Западэнерго" в июле - сентябре 2019 года уменьшала объемы продаж электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и на "внутрисуточном рынке", что заставляло поставщиков и их потребителей получать электроэнергию на балансирующем рынке по более высокой цене", – отмечается в сообщении.

С целью устранения ограничений для торговли электрической энергией между участниками такого рынка в зоне Бурштынского "энергоострова" на границе Украины и Словакии НКРЭКУ обратилась к оператору системы передачи электроэнергии Словакии – компании SEPS, правительству Словакии для выяснения технических вопросов и объективной оценки сложившейся ситуации с блокированием поставки импорта электроэнергии в Украине.

По результатам анализа предоставленной информации НКРЭКУ предложит урегулировать вопрос путем введения ограничений на доступ к пропускной способности межгосударственных сечений по каждому из направлений, а также введения штрафных санкций для участников рынка, которые получили по результатам аукционов доступ к пропускной способности межгосударственных сечений, но не обеспечили их использования.

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Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против ПАО "ДТЭК Захидэнерго" Рината Ахметова о нарушении компанией экономической конкуренции в зоне "Бурштынского энергоострова".

Как ранее сообщали Нашi грошi, стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на территории Бурштынского энергоострова в сентябре была значительно выше цен на территории остальной Украины.

Так, в отдельные дни, например 15 сентября, стоимость электроэнергии на энергоострове была больше чем в полтора раза дороже остальных Украине – 1,84 грн против 1,12 грн за кВт-ч.

Бурштынский энергоостров отключен от энергосистемы Украины. Это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции, принадлежащей группе ДТЭК Рината Ахметова, вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Всего на этой территории проживает около 3 млн украинцев.

Основным местным производителем электроэнергии для энергоострова является ДТЭК (95%), несколько процентов производит Калушская ТЭЦ. Кроме собственной выработки также возможна поставка импортной электроэнергии с территории Европы.

В то же время группа ДТЭК Рината Ахметова контролирует около 70% возможного объема импорта электроэнергии из Словакии, однако не использует эти мощности в полной мере в интересах своего предприятия "Захидэнерго".