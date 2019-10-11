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 "Борисполь" занял второе место по росту пассажиропотока в Европе. ИНФОГРАФИКА

За август Международный аэропорт "Борисполь" нарастил пассажиропоток на 24,2% и занял второе место рейтинга Международного совета аэропортов ACI Europe среди аэропортов обслуживающих 10-25 млн пассажиров.

Об этом проинформировал директор по коммерческому и стратегическому развитию аэропорта "Борисполь" Георгий Зубко, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Борисполь занял второе место по росту пассажиропотока в Европе 01

Первое место в категории аэропортов с пассажиропотоком 10-25 млн пассажиров занял аэропорт "Милан" (Италия), который в августе нарастил пассажиропоток на 33,4%.

ACI Europe ежемесячно составляет рейтинг аэропортов по уровню пассажиропотока, анализируя данные более 230 европейских аэропортов.

Международный совет аэропортов (Airports Council International) - единственное глобальное торговое представительство аэропортов в мире. Оно делится на отделения: ACI Europe, ACI Africa, ACI Asia, ACI Latin American/ Carribean, ACI North America, ACI Pacific.

Как сообщалось, Международный аэропорт "Борисполь" по итогам второго квартала и июня 2019 года возглавил рейтинг Международного совета аэропортов ACI Europe среди аэропортов на 10-25 млн пассажиров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153497
 
 
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