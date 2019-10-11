 Все украинцы в возрасте до 35 лет используют интеренет, – исследование

Об этом сообщает Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) со ссылкой на результаты исследования компании Factum Group Ukraine, передает БизнесЦензор.
"В 2019 году впервые за последние 3 года состоялся значительный рост интернет-проникновения в Украине (процентное количество интернет-пользователей от всего населения). Этот показатель вырос сразу на 6-7%", – отмечается в сообщении.
При этом рост зафиксирован прежде всего за счет сел и небольших городов, где уровень проникновения постепенно приближается к показателю крупных городов.
Согласно данным исследования, одной из причин такого роста является "смартфонизация" населения. Так, на сегодня 22% пользователей выходят в интернет исключительно с помощью смартфонов.
"Для значительной части новых пользователей смартфон в 2019 году стал первым и единственным устройством для доступа к сети", – отмечают в ИнАУ.
Так, в городах с населением более 100 тыс. жителей к концу сентября проникновение интернета увеличилось с 71% до 74%, в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. жителей – с 63% до 70%, а в селах – с 53% до 58%.
"Продолжается выравнивание структуры интернет-пользователей в соответствии с структурой населения. Этот процесс уже фактически завершен по гендерному показателю, и продолжается по другим показателям: региональному, профессиональному, образовательному, уровню доходов, возрастному. Почти все население Украины в возрасте до 35 лет является интернет-пользователями", – констатируют в ИнАУ.
По данным исследования, наиболее активными в сети являются украинцы в возрасте от 15-24 года – среди них доля пользователей интернета составляет 97%, на втором месте – люди в возрасте от 25 до 34 года (96%). Пользователей старше 65 лет – уже 29% (год назад – всего 14%). Доля женщин в общем числе интернет-пользователей по прежнему составляет 52%.
Средний уровень дохода имеют 44% украинских пользователей интернета, 48% – ниже среднего. У 40% - среднее специальное образование, у 36% – полное высшее.
На первом месте среди интернет-девайсов – смартфон (66%), на втором домашний ноутбук (40%), на третьем – ПК (36%).
Доля пользователей, использующих для доступа в интернет исключительно мобильные устройства, по итогам третьего квартала 2019 года составила 22%.
Доступ до даного ресурсу заблоковано згідно з відповідним рішенням РНБО, що були введені в дію Указами Президента України №126/2018 про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Повний перелік ресурсів, що підлягають блокуванню, розміщенно на офіційному сайті Голови держави.Таким образом свобода слова по прежнему отсутствует .Я понимаю это ,ведь есть впн .Но всё-таки почему всей Европе ,любому жителю, читать можно-,а украинцу нельзя?Мы низшая расса?