 Власти Киева запустили новые электронные сервисы для горожан

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает БизнесЦензор.

По словам Поворозника, отныне можно воспользоваться следующими сервисами:

"Количество зарегистрированных по моему адресу". Эта услуга доступна для использования только зарегистрированными жителям Киева, и предоставляет возможность получить данные о количестве лиц, зарегистрированных по адресу запрашивающего;

"Получить данные о моей регистрации". Услуга предоставляется физическим лицам, которые зарегистрированы в Личном кабинете Киевлянина. Она позволяет быстро получить информацию о текущем место регистрации заявителя;

"Кто смотрел/менял мои данные". Услуга позволяет быстро получить информацию о предприятие, организацию, учреждение, выполнявших любые операции с персональными данными заявителя.

"Город постоянно работает над расширением спектра электронных услуг. Сегодня, когда государство взяло курс на диджитализацию, Киев уже традиционно стал флагманом в развитии этого направления. Электронный билет в транспорте, онлайн-запись к детского сада, дистанционная запись на прием к врачу – этими сервисами уже пользуются десятки тысяч киевлян. И главное, чтобы получить их, не нужно стоять в долгих очередях и тратить на это личное время", – отметил Поворозник.

По его словам, внедрение новых сервисов информационной системы "Реестр территориальной общины Киева" дает возможность спрашивающему получить информацию максимально быстро. Для этого нужно только зарегистрироваться веб-портале предоставления электронных услуг.