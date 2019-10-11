 Авиакомпания SAS возобновляет рейсы в Украину

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

SAS не является традиционным перевозчиком на европейских маршрутах уже несколько лет, а работает по гибридной модели, сочетая элементы лоу-костов и классических авиакомпаний.

SAS предпочитает летать в центральные аэропорты. Именно поэтому рейсы будут совершаться между крупнейшими аэропортами Осло и Киева - "Гардермуэн" и "Борисполь".

Одновременно с этим обслуживание на борту и структура тарифов очень напоминает сервис бюджетных авиакомпаний.

На среднемагистральных рейсах на борту самолетов SAS нет бизнес-класса. Билеты продаются в двух категориях: Go, аналог эконом-класса, и Plus - премиум-эконома.

Тариф Go имеет два подкласса - Light, который предусматривает перевозку только ручной клади, и Smart, включающий перевозку 23 кг багажа. Все тарифы Go не подлежат возврату, но после оплаты штрафа пассажир может поменять дату вылета.

Стандартная норма ручной клади позволяет бесплатно брать на борт один предмет весом до 8 кг и с габаритами до 55х40х23 см. Дополнительно можно взять небольшую вещь, например, сумку для ноутбука с размерами не более 40х30х15 см.

Тариф Plus имеет три подкласса: Plus Smart, Plus Pro и Plus Flex. Все они включают перевозку стандартной нормы ручной клади, два чемодана по 23 кг, подлежат обмену и возврату. Отличаются только условия обмена и возврата - со штрафом или без.

Регистрация в аэропорту и печать посадочных талонов является бесплатной для всех пассажиров. Также путешественники могут бесплатно выбрать место из доступных во время онлайн регистрации (выбор места заранее включен в тариф Plus).

Всем пассажирам на борту предоставляется чай или кофе, а путешествующим по билетам Plus - небольшое питание или снэк.

Тариф Plus включает доступ в бизнес-залы SAS в аэропортах Скандинавии и Париже, ускоренное прохождение контроля SAS Fast track в аэропортах, где поддерживается эта услуга, приоритетную посадку. Пассажиры размещаются в носовой части самолетов.

Пассажиры с билетами Go могут купить питание и напитки на борту из доступного меню или оплатить питание заранее. На рейсах Осло-Киев SAS предлагает пиццу за 5 евро, сэндвич за 7 евро, салат за 10 евро и и ланчи за 11 евро.

На европейских рейсах авиакомпания предоставляет доступ в интернет в полете с использованием беспроводной сети Wi-Fi. Для пассажиров с билетами Plus услуга является бесплатной, для пассажиров с билетами Go предоставляется за 4,9 евро за перелет. Оплатить данный сбор можно с помощью банковской карты на борту самолета.