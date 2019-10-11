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 Иностранцы увеличили вложения в украинские ОВГЗ до нового рекорда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 11 октября увеличился еще на 0,29 млрд грн (на 0,3%) – до 98,42 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков сократился на 0,99 млрд грн (на 0,3%) – до 344,81 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – сократился на 0,04 млрд грн (на 0,2%) – до 26,11 млрд грн, физлиц – на 0,02 млрд грн (на 0,2%) – до 10,51 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ уменьшился на 0,757 млрд грн (на 0,1%) – до 816,91 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 8 октября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 2,15 млрд грн, по сравнению с 77,19 млн грн неделей ранее, в очередной раз снизив ставки по ценным бумагам.

Ранее государственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца отмечал, что Минфин планирует сократить предложение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первичных аукционах, что может стимулировать вторичный рынок ценных бумаг.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153481
 
 
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