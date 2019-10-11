 За год через СЕТАМ проданы права на аренду земли на 187 миллионов

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

Год назад, в сентябре 2018 года, государственное предприятие "СЕТАМ" и Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра начали пилотный проект внедрения электронных земельных торгов.

"Пилотный проект позволил нам исследовать рынок и выявить значительный платежеспособный спрос на украинскую землю. Самая дорогая – в Кировоградской области, далее – Полтава и Винница", – подчеркнул генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

За год было реализовано 2692 лота на 187 млн грн.

Таким образом, за семь лет аренды местные общины получат 1,3 млрд грн.

"Главное – все видят, что аренда в Украине недешевая. Миф развеян. Цены от $50 до почти $300 за гектар. И желаю дальнейшего продолжения этой успешной деятельности – ведь только интеграция электронных аукционов и государственных реестров позволит выявить конечного владельца и обеспечит предотвращения сверхконцентрации земли у одного собственника. Это также даст возможность установить, есть ли среди учредителей юрлиц иностранные граждане", – сказал заместитель председателя ГС "Всеукраинская Аграрная Рада" Денис Марчук.

30 сентября 2019 года – последний день пилотного проекта по продаже прав аренды земли на площадке OpenMarketLand (ГП "СЕТАМ").