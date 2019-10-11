 Денежная масса в сентябре выросла на 0,2%, – НБУ

Соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на сайте Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц снизилась на 1,1% – до 441,01 млрд грн.

Нацбанк указывает, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в сентябре выросли на 1% – до 358,68 млрд грн.

В целом c начала этого года, согласно статистике Нацбанка, рост денежной массы составил 2,2%, денежной базы – 1,2%, в том числе агрегат M0 уменьшился на 1,4%.

Депозитный портфель банков в сентябре сократился на 0,1% – до 943,88 млрд грн. При этом НБУ уточняет, что депозитный портфель банков в национальной валюте в сентябре вырос на 3,1% – до 571,84 млрд грн, тогда как в иностранной валюте уменьшился на 4,7% – до 372,04 млрд грн.

В целом с начала года депозитный портфель банков вырос на 3,7%, в том числе в нацвалюте – на 5,9%, в инвалюте – на 0,5%.

Кредитный портфель банков в сентябре уменьшился на 2,2% – до 989,51 млрд грн. В том числе объем кредитов в национальной валюте вырос на 0,1% – до 617,62 млрд грн, тогда как в инвалюте снизился на 5,7% – до 371,89 млрд грн.

В целом с начала года кредитный портфель банков уменьшился на 7,7%, в том числе в нацвалюте вырос на 0,7%, в иностранной – снизился на 19%.

Чистые международные резервы в сентябре выросли на 0,1% – до $12,05 млрд. Рост с начала года составил 24,9%.

Как сообщалось, за 2018 год объем денежной массы возрос на 5,6%, денежной базы – на 9,2%.