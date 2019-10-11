 Зеленский назначил нового главу Одесской областной администрации

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №746/2019 от 11 октября обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом №745/2019 от 11 октября президент освободил от временного исполнения обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации Светлану Шаталову.

Предприниматель Максим Куцый ранее работал в органах МВД в сфере борьбы с экономическими преступлениями. В своей декларации он указал, что является бенефициаром или совладельцем ООО "Сервис и менеджмент" (строительство), "Медийный партнер" (рекламное агентство), "Цифровое партнерство" (информационные услуги), "Сити корпус" (строительство).