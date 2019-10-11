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Все про:банки (3509) Кабмин (3494) Коломойский (902) МВФ (1043) наблюдательный совет (255) Дубинский (5)

 МВФ потребовал убрать из комиссии по набсоветам банков бывшего сотрудника Коломойского, – депутат

Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден обратил внимание премьер-министра Алексея Гончарука на то, что некоторые члены комиссии по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков не соответствуют установленным критериям постановления правительства о формировании этой комиссии.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее письмо ван Родена обнародовал в Facebook заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (фракции "Слуга народа") Александр Дубинский, который является членом этой комиссии по квоте Верховной Рады.

"Выглядит так, что представители президента и парламента в комиссии не имеют соответствующего профессионального опыта, как этого требует параграф первый постановления. Поэтому мы просим вашей помощи в обеспечении того, чтобы все члены Конкурсной комиссии полностью соответствовали всем критериям, которые предусмотрены постановлением №2019/8 до того, как комиссия возобновит свои заседания", – сказано в письме.

Согласно параграфу первому постановления Кабмина №2019/8, все члены конкурсной комиссии по отбору независимых членов набсоветов госбанков должны иметь полное высшее образование, опыт работы на руководящих должностях не меньше пяти лет, опыт работы в финансовой сфере не меньше трех лет. А также полную гражданскую дееспособность, отсутствие непогашенной судимости, отсутствие административных взысканий за правонарушения, связанные с коррупцией, безупречную деловую репутацию и высокие профессиональные и моральные качества.

МВФ потребовал убрать из комиссии по набсоветам банков бывшего сотрудника Коломойского, – депутат 01

Как сообщалось, Кабмин обновил состав конкурсной комиссии по отбору независимых членов набсоветов госбанков распоряжением №887 от 25 сентября.

Бывший сотрудник телеканала "1+1" олигарха Игоря Коломойского Александр Дубинский вошел в состав конкурсной комиссии по определению претендентов на должности независимых членов государственных банков, как представитель Верховной Рады.

Представителем президента стал первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, представителями Кабмина – директор департамента управления госсобственностью Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Роман Кропивницкий, замминистра финансов Геннадий Плис, директор юрдепартамента Минфина Елена Скрипкина.

Напомним, после проведения реформы корпоративного управления в госбанках в 2018 году их наблюдательные советы должны состоять из девяти лиц, шесть из которых являются независимыми директорами и по одному являются представителями по квоте президента, Кабмина и Верховной Рады.

Для определения претендентов на должности независимых членов набсовета Кабмин образует конкурсную комиссию, в состав которой входит один представитель от президента, три – от Кабмина, один – от профильного комитета парламента.

Члены набсоветов должны также быть согласованы Нацбанком, который вправе потребовать смены кандидатуры.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153471
 
 
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