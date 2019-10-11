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 Милованов возглавил Комиссию по международной торговле

Кабинет министров утвердил обновленный состав состава Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ).

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №934-р от 9 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

"В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в государственных органах власти Украины, правительство обновило персональный состав Межведомственной комиссии по международной торговле, что позволит обеспечить непрерывность ее работы с целью осуществления надлежащего уровня защиты отечественных товаропроизводителей и, соответственно, интересов государства от растущего и недобросовестного импорта", – отмечается в комментарии к документу.

Новый состав Комиссии возглавил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Первым заместителем главы МКМТ назначен заместитель министра - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Заместителем Комиссии от Офиса президента (по согласию) назначен Игорь Жовква, в ее состав также вошли представители контрразведки СБУ, таможни, Минэкономики, МИДа, Антимонопольного комитета, Мининфраструктуры, Минфина и других ведомств.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153456
 
 
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