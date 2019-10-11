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 Минэкономики предложило отменить монополию на производство спирта с 1 января

Министерство развития экономики предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Также предусматривается отмена ограничений на строительство спиртовых заводов, лицензирование производства и оптовой торговли спиртом, контроль за производством со стороны государства и ограничение импорта спирта – до 1 января 2022 года.

Как сообщалось, ранее новоназначенный советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на общественных началах Сергей Блескун заявил, что в пятницу в ходе "круглого стола" стартует проект по демонополизаци спиртовой отрасли, а соответствующий законопроект может быть принят уже к концу года.

По данным Блескуна, государство недополучает от спиртовой отрасли 4, 6 млрд грн ежегодно.

"Мы спрашиваем у покупателей спирта, сколько вам понадобится времени, чтобы построить спиртзавод. Говорят: полтора-два года. Если сегодня им разрешить, то через полтора-два года у них будет свой спирт, чтобы заработали частные спиртзаводы", – сказал он.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. До настоящего времени находилось в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП - более 36 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153455
 
 
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