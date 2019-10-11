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Все про:Минэкономразвития (894) Госстат (792) Дмитрий Дубилет (17)

 Госстат передадут в подчинение министерства Дубилета

Государственная служба статистики, которая сейчас находится в управлении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, перейдет в подчинение секретариата Кабинета министров.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на встрече с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы договорились, что от Министерства экономики в секретариат переходит Госстат", – сказал министр.

Кроме того, по словам Дубилета, секретариат Кабмина передаст Национальное космическое агентство Украины в ведение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, Секретариатом Кабмина руководит Государственный секретарь Кабинета министров, в настоящее время эту должность занимает Владимир Бондаренко, соратник бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана Украины. При этом координирует работу Секретариата министр Кабинета министров, который подает предложения в отношении структуры Секретариата и назначает его сотрудников.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153453
 
 
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