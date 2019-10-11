 Партия Зеленского предложила отложить продажу земли иностранцам до 2024 года (обновлено)

Об этом глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельным отношениям Николай Сольский заявил во время брифинга, передает БизнесЦензор.
По словам Сольского, в Украине существует более 1300 компаний, "которые уже годами работают в Украине, вкладываются в украинскую землю, инфраструктуру, создают рабочие места и принадлежат, в том числе, иностранцам".
"Для этой категории юридических лиц – только тех, которые не менее 3 лет уже занимаются сельхозбизнесом в Украине, и только в том объеме земли, которые на момент вступления в силу закона они обрабатывают, которые подписаны у них и договоры, которые у них зарегистрированы, они также пользуются правами как и другие юридические лица с 1 октября следующего года", – сказал глава парламентского комитета.
Скольский добавил, что согласно альтернативному законопроекту вводится ограничение для участников юридических лиц, которые могут быть основателями таких юридических лиц, которые могут быть владельцами сельскохозяйственной земли.
"До 2024 года не могут быть основателями иностранные физические лица, лица без гражданства, иностранные государства. То есть, только украинские бенефициары, украинские граждане", – сказал депутат.
"Введены дополнительные ограничения, связанные в концентрацией в одни руки. На уровне области процент концентрации уменьшен с 15 до 8%. Введено дополнительное ограничение на уровне ОТГ – 35%", – добавил Сольский.
Как сообщил агентству Интерфакс-Украина один из авторов обновленного законопроекта "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" №2178-10, в нем были учтены замечания, высказанные накануне на встрече президента Владимира Зеленского с представителями аграрной отрасли.
Накануне в релизе на сайте президента об итогах встречи сообщалось, что ее участники высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю будет предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую возможность только на последнем этапе реформы.
В первоначальном законопроекте нерезиденты (за исключением страны-агрессора) могли покупать украинскую землю на равных с резидентами только при единственном условии – создав компанию-резидента.
Как сообщалось, Зеленский в четверг в ходе пресс-марафона также поддержал идею, что какое-то время землю нужно продавать только украинцам.
"Когда наши фермеры купят землю, когда снизится наша кредитная ставка, тогда уже можно дать возможность приобретать землю иностранным компаниям при условии, что они будут работать на этой земле и нанимать на работу украинцев", – пояснил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что неурегулированным остается только вопрос с иностранцами, которые уже являются арендаторами украинской земли.
"Вы же не можете сказать: "вам мы не продадим", или "вашу землю мы продадим другим украинцам", – пояснил президент проблему.
Напомним, 25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.
2Га безкоштовних на город для кожного громадянина України!
Да и в нашем мафиозном государстве безопаснее сделать как в Израиле.
только для страны это будет позитивом только 1 раз.
потом все урожаи будут вывозиться
Эти тараканы то там землю отдают то в тылу продают. Присасались что клещи хер оторвешь
Пора их выжигать. Доводы для этих вредителей бессмыслены.
Тех кто не владеет землёй пригласить решать за владельцев это то же самое что разрешить бабкам, зекам, алкашам и людям без образования голосовать на выборах, только на порядок хуже по пропорциям.
Да и я лучше куплю гектар за 3000 usd у паевщика владельца чем занесу 5000 usd уроду из облрады которую ещё и продать потом нельзя будет.
Уважаемый, в Европе цена аренды выше по той простой причине что там - доходы выше! - Цены выше! - Эфективность производства в конце концов выше! Хочешь Европейскую цену? Плати Европейскую зарплату своим рабочим если бизнесмен, плати за проезд в метро не восемь гривень за поездку а восемь Евро... Ну и так далее!
Украина - это не экономически развитая страна а задрипаная Агроблядская, и равняться нужно не по европейским ценам на аренду, а по ценам в банановых республиках.
Сейчас губы раскатывают на европейские цены на землю, так в Молдове цена за гектар 1 700 у.е., в России 1 150 у.е. С чего она будет стоить в Украине больше, если можна пойти и купить в Молдове и России дешевле?..
Включайте логику любезный, халявы не будет!
Ктото засталяет продавать? Нет, только сдавать оренду за копейки Как крепостные. Крепостные это те кого закрепляли за землёй.
Землю сейчас нельзя продать, можно только сдавать в аренду за 33% цены. поэтому как раз сейчас владельцы крепостные.
Украинцы ВСЕГДА БУДУТ НИЩИМИ.
В мире существует всего несколько стран без рынка земли-все жутко нищие. И мы там, само собой))
Ну ок, не хотите конкуренции, не хотите норм зарплат, пашите раком за 8000 грн. Пусть гривна падает. Мне даже лучше.
Я полагаю, что слова "иностранцам до 2024 года" нужно убрать и получится то, что хочет народ.
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС. Поэтому они хотят распродать землю кому нибудь, а не сделать как в дружественном Израиле. - В Израиле примерно 90% земель находится в собственности государства.
Нельзя продавать землю при экономическом спаде, в войну, при отсутствии работающего антимонопольного законодательства (кто будет контролировать, чтобы землю не купили больше определенного количества и какая ответственность?), в стране с коррупцией где можно делать все что угодно, при реестре где не известно кто оформляет на себя имущество с помощью схем, при судах в которых потом ничего не докажешь. НЕЛЬЗЯ ОТКРЫВАТЬ РЫНОК БЕЗ РАМОК И КОНТРОЛЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПО ЛИЦЕВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.
На то, чтобы решить эти вопросы нужны годы! Нельзя уничтожить коррупцию за полгода.
Навести порядок в рынке аренды они не хотят...
У нас дохрена в стране ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ вопросов: отсутствие защиты прав человека, отсутствие защиты прав собственности, тарифы, экономика, пенсии, бизнес, эпидемии.... Но начинают с того, чтобы отжать все.... и поиметь всех.
Нельзя на это вестись... На л.хов рассчитывают.
А лучше брать пример с Израиля...
Сейчас будет скупка за копейки, а вот в 2024 уже кто то конкретно поднимется типа на законных основаниях. Убить 2х зайцев одним выстрелом. Легализация краденного сейчас и обогащение в недалеком будущем.
Зеленский же выбрал легкий.