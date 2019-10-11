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 Власть, Аграрный рынок
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 Партия Зеленского предложила отложить продажу земли иностранцам до 2024 года (обновлено)

Внесенный в Верховную Раду депутатами от фракции "Слуга народа" обновленный законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" вводит запрет на продажу земли компаниям, основателями которых являются иностранцы, до 2024 года. Однако предложено разрешить продажу земли иностранным компаниям, которые не менее 3 лет работают в Украине.

Об этом глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельным отношениям Николай Сольский заявил во время брифинга, передает БизнесЦензор.

По словам Сольского, в Украине существует более 1300 компаний, "которые уже годами работают в Украине, вкладываются в украинскую землю, инфраструктуру, создают рабочие места и принадлежат, в том числе, иностранцам".

"Для этой категории юридических лиц – только тех, которые не менее 3 лет уже занимаются сельхозбизнесом в Украине, и только в том объеме земли, которые на момент вступления в силу закона они обрабатывают, которые подписаны у них и договоры, которые у них зарегистрированы, они также пользуются правами как и другие юридические лица с 1 октября следующего года", – сказал глава парламентского комитета.

Скольский добавил, что согласно альтернативному законопроекту вводится ограничение для участников юридических лиц, которые могут быть основателями таких юридических лиц, которые могут быть владельцами сельскохозяйственной земли.

"До 2024 года не могут быть основателями иностранные физические лица, лица без гражданства, иностранные государства. То есть, только украинские бенефициары, украинские граждане", – сказал депутат.

"Введены дополнительные ограничения, связанные в концентрацией в одни руки. На уровне области процент концентрации уменьшен с 15 до 8%. Введено дополнительное ограничение на уровне ОТГ – 35%", – добавил Сольский.

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Как сообщил агентству Интерфакс-Украина один из авторов обновленного законопроекта "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" №2178-10, в нем были учтены замечания, высказанные накануне на встрече президента Владимира Зеленского с представителями аграрной отрасли.

Накануне в релизе на сайте президента об итогах встречи сообщалось, что ее участники высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю будет предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую возможность только на последнем этапе реформы.

В первоначальном законопроекте нерезиденты (за исключением страны-агрессора) могли покупать украинскую землю на равных с резидентами только при единственном условии – создав компанию-резидента.

Как сообщалось, Зеленский в четверг в ходе пресс-марафона также поддержал идею, что какое-то время землю нужно продавать только украинцам.

"Когда наши фермеры купят землю, когда снизится наша кредитная ставка, тогда уже можно дать возможность приобретать землю иностранным компаниям при условии, что они будут работать на этой земле и нанимать на работу украинцев", – пояснил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что неурегулированным остается только вопрос с иностранцами, которые уже являются арендаторами украинской земли.

"Вы же не можете сказать: "вам мы не продадим", или "вашу землю мы продадим другим украинцам", – пояснил президент проблему.

Напомним, 25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153445
 
 
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 Топ комментарии
 
как жеж им хочется побыстрее всё продать и нажиться.
только для страны это будет позитивом только 1 раз.
потом все урожаи будут вывозиться
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Умиляет что с 200 тыс га они млостиво разрешают распрдажу земли снизить до 100 тыс га
Эти тараканы то там землю отдают то в тылу продают. Присасались что клещи хер оторвешь
Пора их выжигать. Доводы для этих вредителей бессмыслены.
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Якщо ця потвора продасть землю, ви, українці будете у статусі гіршому за кріпосних за Царя, ви будете просто біоматеріалом, гумусом для господарських земельних наділів. Село помре остаточно, а за ним і міста помруть, адже іжі не буде, буду лише рапс і соняхи. Останній шанс прокинутися і вичистити Україну від мерзоти. Або смерть від голоду.
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Продаж землі тільки громадянам України і після всенародного референдуму! Інакше ніяк!
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ВЗАГАЛІ НІЯКОГО ПРОДАЖУ! НІКОМУ! ТІЛЬКИ ОРЕНДА!
2Га безкоштовних на город для кожного громадянина України!
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Пока не работает законодательство ни о какой продажи речи быть не может.
Да и в нашем мафиозном государстве безопаснее сделать как в Израиле.
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Зашел почитать как напущенные и самодовольные дебилы начинают ******************* и всех, кто его поддерживает) начинайте, бестолочи)
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А ти уже вышел? А то как то не хочется травмировать твою неустойчивую психику! Партия Зеленского предложила отложить продажу земли иностранцам до 2024 года - Цензор.НЕТ 2233
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как жеж им хочется побыстрее всё продать и нажиться.
только для страны это будет позитивом только 1 раз.
потом все урожаи будут вывозиться
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они и так вывозятся)..еще и стонут шо гейрпцы квоты вводят)))
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нажиться через 5 лет когда зеля уже не будет президентом? порохоботы в своем стиле...
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можно, но не много и не в городах и природохранных зонах, чтоб пахали на земле)
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А что с реестрами уже навели порядок! Уже можно посмотреть что кому реально принадлежит?! Или типа будем продавать один участок под два а то и пять раз а потом будем разбираться что за херня вышла!! И будем решать кто же настоящий владелиц (не бесплатно конечно)!!
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Умиляет что с 200 тыс га они млостиво разрешают распрдажу земли снизить до 100 тыс га
Эти тараканы то там землю отдают то в тылу продают. Присасались что клещи хер оторвешь
Пора их выжигать. Доводы для этих вредителей бессмыслены.
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Молодець!!! Пропонуєш палити маєтки зажратих ворюг і чинуш?
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Никакого референдума, это лоббируют популисты и агрохолдинги.
Тех кто не владеет землёй пригласить решать за владельцев это то же самое что разрешить бабкам, зекам, алкашам и людям без образования голосовать на выборах, только на порядок хуже по пропорциям.
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а ниче что каждому Украинцу по закону положено скоко то земли! говоря другими словами каждый Украинец потенциальный владелиц!! Другое дело что власти сильно этому противятся и находят 1000+1 причин чтобы не отдавать то что положено по закону!!
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Каждый украинец сможет потенциально включить мозги и мыслить как собственник, но сейчас не мыслит.
Да и я лучше куплю гектар за 3000 usd у паевщика владельца чем занесу 5000 usd уроду из облрады которую ещё и продать потом нельзя будет.
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ну начнем с того что у нас в Украине собственость вообще никому не гарантирована!! так что пофигу у кого и что ты купишь если власть захочет (в лице местного чиновника типа мера судьи прокурора...) то как говорится было ваше стало наше!! а во вторых как я писал выше сначала надо навести порядок с реестрами (или по другому с правом собствености) чтобы было понятно что у кого есть, а потом уже делать рынки!!
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Наживёшся на разовой продаже пая! Сожрёшь, высрешь и начнешь вопеть что тебя в очередной раз об#бали!
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Тоесть ты против того чтобы Украинская земля сдавалась в аренду за её реальную стоимость , а не одну треть как сейчас?
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А что мешает её сейчас "сдавать за реальную стоимость"? Ставишь свою цену и сдаёшь!
Уважаемый, в Европе цена аренды выше по той простой причине что там - доходы выше! - Цены выше! - Эфективность производства в конце концов выше! Хочешь Европейскую цену? Плати Европейскую зарплату своим рабочим если бизнесмен, плати за проезд в метро не восемь гривень за поездку а восемь Евро... Ну и так далее!
Украина - это не экономически развитая страна а задрипаная Агроблядская, и равняться нужно не по европейским ценам на аренду, а по ценам в банановых республиках.
Сейчас губы раскатывают на европейские цены на землю, так в Молдове цена за гектар 1 700 у.е., в России 1 150 у.е. С чего она будет стоить в Украине больше, если можна пойти и купить в Молдове и России дешевле?..
Включайте логику любезный, халявы не будет!
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Якщо ця потвора продасть землю, ви, українці будете у статусі гіршому за кріпосних за Царя, ви будете просто біоматеріалом, гумусом для господарських земельних наділів. Село помре остаточно, а за ним і міста помруть, адже іжі не буде, буду лише рапс і соняхи. Останній шанс прокинутися і вичистити Україну від мерзоти. Або смерть від голоду.
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БотоБред.
Ктото засталяет продавать? Нет, только сдавать оренду за копейки Как крепостные. Крепостные это те кого закрепляли за землёй.
Землю сейчас нельзя продать, можно только сдавать в аренду за 33% цены. поэтому как раз сейчас владельцы крепостные.
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Зеленському, Косюку, чи власникам паїв?
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для этого нужен дефолт, что бы цены были минимальны, а с 24года можно продавать уже кому угодно с 1000% наваром
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Какие на хрен иностранцы, а что, разве украинцам не положено свою же землю приобрести??? Зеленский, не для того тебя избрали, чтоб ты нашу землю продавал иностранцам, лучше свою мать продай иностранцам, или себя.
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ну купит иностранная фирма, нанимать все равно будет наших. Платить будет выше рынка))Нет, не хотят))Ну сидище в нищите
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Землю продають власники землі. Скільки Зеленського землі?
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Читаю комменты и умиляюсь.

Украинцы ВСЕГДА БУДУТ НИЩИМИ.

В мире существует всего несколько стран без рынка земли-все жутко нищие. И мы там, само собой))

Ну ок, не хотите конкуренции, не хотите норм зарплат, пашите раком за 8000 грн. Пусть гривна падает. Мне даже лучше.
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ну раз тебе лучше, мы все восхищены и умилены!!! ты не поверишь мухтар, нам тоже даже лучше!!!!
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зебилы я думаю что ваш гарантик до конца своего срока (2024) в красивом кресле не досидит! это вы ж не зря этот вопрос на конец каденции отложили...потому что знаете что вам его не осилить! думаю что вы все всем составом "слуг изи калолмыйского" пойдете плотным строем к мяух собачим гораздо раньше!
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Сушіть сухарі, вашому боссу залишилось розхитувати лодку до 1 січня 2020.
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разве у вас лодка а слуги изика? так корыто дырявое, без мети, без планів... плывете как г.вно по течению... а може раптом зненацько ппідфартить!
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Ще раз, мені начхати на юзика, ізика, зелика я проти банди ворюг, чинуш і мародерів. Проте ніхто не буде розхитувати ситуацію в угоду путлеру і пороху.
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та мені теж начхати! але до чого ти в один рядок чиновників поставив? без них, вибач, у державі ну не як! бо буде првна анархія! інша справа - щоб вони чесними були, для цього треба їх примусово чесними робити!
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Ти маєтки чинуш бачив? І це в той час, коли українці, які кормлять цих паразитів з бюджету, платять воєнний податок, грабіжницькі тарифи,(до речі чинуші з газ- та іінших контор відключали газ серед зими паралізованим пенсіонерам, інвалідам за несплату боргу, який накрутили ці ж контори), тримають на своїх плечах тягар війни, ця сволота жирує, будує маєтки, жре, п'є і нахабно чхає на Україну.
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А як робити чесними? Хто буде конфісковувати майно злочинців, продажні суди?
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Партия Зеленского предложила отложить продажу земли иностранцам до 2024 года.

Я полагаю, что слова "иностранцам до 2024 года" нужно убрать и получится то, что хочет народ.
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А Агрохолдингам и олигархам народ продавать согласен? 71% против без слова иностранцев. И причина в БЕЗЗАКОНИИ.
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Якщо продавати, то не більше 100 гектарів, виключити зі списку маючих право продавати (купляти) депутатів, олігархів, ворюг, чинуш та їх родичів.
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Червоний колір означає кров, пролиту в боротьбі за свободу України, а чорний колір - землю, на яку була пролита ця кров


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Лише червоно-чорний прапор боротьби, приведе під жовто-блакитний стяг свободи!
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71% против продажи земли сейчас, без иностранцев. Какое право одно лицо единолично имеет принимать такие решения?
Нельзя продавать землю при экономическом спаде, в войну, при отсутствии работающего антимонопольного законодательства (кто будет контролировать, чтобы землю не купили больше определенного количества и какая ответственность?), в стране с коррупцией где можно делать все что угодно, при реестре где не известно кто оформляет на себя имущество с помощью схем, при судах в которых потом ничего не докажешь. НЕЛЬЗЯ ОТКРЫВАТЬ РЫНОК БЕЗ РАМОК И КОНТРОЛЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПО ЛИЦЕВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

На то, чтобы решить эти вопросы нужны годы! Нельзя уничтожить коррупцию за полгода.

Навести порядок в рынке аренды они не хотят...

У нас дохрена в стране ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ вопросов: отсутствие защиты прав человека, отсутствие защиты прав собственности, тарифы, экономика, пенсии, бизнес, эпидемии.... Но начинают с того, чтобы отжать все.... и поиметь всех.

Нельзя на это вестись... На л.хов рассчитывают.
А лучше брать пример с Израиля...
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Называйте вещи своими именами. Это будет уже не продажа, а перепродажа!
Сейчас будет скупка за копейки, а вот в 2024 уже кто то конкретно поднимется типа на законных основаниях. Убить 2х зайцев одним выстрелом. Легализация краденного сейчас и обогащение в недалеком будущем.
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Куда не сунься, во все вопросах наше Законодательство ниже плинтуса. Сначала должен быть вылизан Закон, затем контролирующий орган от государства, а вот потом уже можно и продавать единственное ценное, что осталось в Украине, раз мозгов и совести нет у власть имущих. Это относительно правильный путь.
Зеленский же выбрал легкий.
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