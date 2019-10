 "Приватбанк" через суд потребует у завода Коломойского возмещение эвакуации сотрудников

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.

"Приватбанк" потребует в судебном порядке полного возмещения со стороны организаторов многодневного пикета главного офиса банка - Никопольского завода ферросплавов - расходов не эвакуацию более 300 сотрудников центра поддержки клиентов банка", - сообщает банк.

Банк заявляет, что из-за многократного превышения пикетчиками максимально допустимого в городе уровня шума, а также многочисленных угроз работникам банка со стороны пикетчиков, 9 октября банк удовлетворил заявления более 300 работников колл-центра о немедленной эвакуации в офис с нормальными условиями работы.

"Для сохранения нормальной работы службы поддержки "Приватбанка", дополнительные расходы на проведение эвакуации и дополнительное обустройство рабочих мест составили более 700 тысяч гривен", - сообщает банк.

Как писал БизнесЦензор, в мае 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее АО "Никопольский завод ферросплавов". Это имущество было передано в залог как обеспечение обязательств АО КБ "Приватбанк" по кредиту рефинансирования.

28 августа 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и АО "Никопольский завод ферросплавов".

Согласно мировому соглашению, инициатором которой выступил "Никопольский завод ферросплавов", последний обязывался погасить задолженность "Приватбанка" по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества.

В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей на общую сумму около 10 млрд грн. Цель исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк выделил "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами. В целом иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям. Суды уже приняли 21 решение в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "Приватбанка" на общую сумму 1,2 млрд грн, 18 из которых вступили в законную силу, а исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

Напомним, НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов.

По данным предприятия на конец 2017 года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ПАО, Rougella Properties Ltd. – 15,8661%, Dolemia Consulting Ltd. – 18,2156%, Sonerio Holdings Ltd. – 15,69%, Manjalom Limited – 10,103%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1012%.

НЗФ контролирует группа EastOne Виктора Пинчука, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.