 Нацкомиссия утвердила компромиссный тариф на прокачку нефти для НПЗ Коломойского

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение Нацкомиссия приняла на сегодняшнем заседании, 11 октября.

"На первом этапе тариф на прокачку нефти с морских терминалов для потребителей Украины: по маршруту МНТ "Южный" - Кременчугский НПЗ составит 147,08 грн за 1 тонну (без НДС) вместо 154,21 грн", – сообщает "Укртранснафта".

Прокачка ЮЖД "Одесса" - Кременчугский НПЗ в период с 1 октября 2019 до 30 сентября 2020 будет стоить 132,13 грн за тонну (без НДС) вместо 144,31 грн.

"Тариф на транспортировку нефти с моря основывается на основе гарантированных объемов прокачки, которые составят не менее 1,2 млн тонн в год, сообщает компания.

"Это позволило пересмотреть уровень роста тарифов по двум направлениям в сторону уменьшения по сравнению с проектным ростом. Пересчет по остальным четырем маршрутам не проводился", – сообщает "Укртранснафта".

Новые тарифы на транспортировку нефти вступят в силу после публикации решения нацрегулятора в издании "Урядовий курьер".

Ранее АО "Укртранснафта" и ПАО "Укртатнафта" заключили договор об увеличении гарантированных объемов транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, предусматривающий меньшее, чем планировалось, повышение тарифов на эти услуги.

Как сообщалось, в сентябре НКРЭКУ приняла проект постановления о трехэтапном повышении тарифов на транспортировку нефти по трубопроводам АО "Укртранснафта" в течение трех лет.

В свою очередь "Укртатнафта" обратилась в Кабинет министров с просьбой повлиять на Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), чтобы та отказалась от повышения тарифов на транспортировку нефти. Первый этап ожидался с 1 октября 2019 года и предусматривал повышение тарифов по маршрутам на Кременчугский НПЗ на 25-40%.

"Укртранснафта" согласилась с предложением "Укртатнафты" о меньшем повышении тарифов при условии роста объемов транспортировки нефти на Кременчугский НПЗ до 1,2 млн тонн в год и введение нормы ship-or-pay с 1 октября 2019 года.

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Напомним, действующие тарифы на прокачку нефти были утверждены в декабре 2016 года. Согласно последнему финансовому отчету "Укртранснафты", в 2017 и 2018 годах они не покрывали затрат на перекачку нефти, убытки от поставок на НПЗ покрывались за счет доходов от транзита.

В 2017 году НКРЭКУ разработала методику поэтапного повышения тарифов для "Укртранснафты" и с 2018 года планировала повысить их в 1,5-2,5 раза в зависимости от маршрута. Но тогда тот повышения отказались, приняв во внимание позицию "Укрнафты" как основного поставщика сырья и "Укртатнафты" как единственного потребителя.

АО "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. 100% ее акций находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

ПАО "Укртатнафта" контролирует крупнейший в Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.