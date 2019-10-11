 На должности заместителей главы Фонда госимущества претендуют 3 кандидата

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно обнародованной декларации, Белова владеет двумя квартирами в Киеве, долями земельных участков в Киевской области, а также автомобилем Chevrolet Lacetti 2006 года выпуска. Она также задекларировала 687,3 тыс. грн зарплаты за минувший год.

Игнатовский задекларировал, в частности, жилой дом в Киевской области площадью 240 кв.м., гидроцикл BRP GTX LTD 2015 года выпуска и 4,75 млн грн заработной платы за прошлый год, свидетельствует его декларация на сайте НАПК.

Элейко в декларации указал автомобиль Renault Symbol 2008 года, акции "Одессаоблэнерго", долю в 25% ООО "Верховина Девелопмент", 100 тыс. грн и $10 тыс. наличными, а также доход от заработной платы за минувший год в размере 1,6 млн грн и средства на банковских счетах, показывают данные в реестре.