[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.49 26.79
 Коррупция
  86  0
Все про:контрабанда (89) контрафакт (13) СБУ (447)

 СБУ изъяла у организаторов контрабанды товаров и наличных денег на более 100 миллионов

СБУ и налоговая милиция изъяли товаров и наличных средств на более 100 млн в рамках расследования контрабанды продукции известных торговых марок в Украину.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

СБУ установила, что 6 человек организовали ввоз крупных партий брендовых товаров с сокрытием от таможенного контроля без уплаты соответствующих платежей. Закупка продукции проводилась в Италии, Германии и странах Балтии.

Перед доставкой в Украину товар завозился на склады на территории Польши. Дельцы переправляли грузы через границу двумя способами: 20-тонными фурами, которые въезжали якобы пустыми, согласно поддельным документам, или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями. В частности, на каждой из грузовиков участники схемы зарабатывали по $40 тысяч.

Ввозимую контрабанду реализовывали через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской области.

"Сейчас правоохранители проводят более 40 обысков в местах хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, где были открыты счета организаторами схемы, по месту жительства, в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Львовской областей и в Киеве", - сообщает СБУ.

По результатам следственных действий, изъято $640 тысяч, 222 тысяч евро и 390 тысяч гривен, брендовая одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн гривен.

Продолжаются процессуальные действия в рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

СБУ изъяла у организаторов контрабанды товаров и наличных денег на более 100 миллионов 01

СБУ изъяла у организаторов контрабанды товаров и наличных денег на более 100 миллионов 02

СБУ изъяла у организаторов контрабанды товаров и наличных денег на более 100 миллионов 03

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153425
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКоррупция
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
война ВР Донбасс Зеленский земля Коломойский Крым Россия США
 
 
 
 
 
 вверх