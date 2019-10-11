 У берегов Саудовской Аравии произошел взрыв на иранском нефтяном танкере

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

По данным агентства, взрыв на танкере Национальной иранской нефтяной компании произошел в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии. В результате взрыва повреждены два основных отсека с нефтью, произошла утечка топлива.

Специалисты в данный момент выясняют причину взрыва, сообщает агентство, отмечая, что взрыв мог быть терактом.

Как сообщил позднее телеканал Press TV со ссылкой на подрядчика компании, танкер Национальной иранской нефтяной компании мог загореться у берегов Саудовской Аравии из-за попадания в него двух ракет.

Экипаж танкер находится в безопасности, никто не пострадал. По данным агентства, ситуация на судне после взрыва находится под полным контролем.Базирующийся в Бахрейне Пятый флот ВМС США, в зону ответственности которого входит Персидский залив, находится в курсе происшествия с иранским танкером возле берегов Саудовской Аравии, но не располагает деталями инцидента, сообщил РИА Новости представитель флота.

"Мы в курсе сообщений СМИ об иранском танкере, но не располагаем какой-либо еще информацией", — уточнил собеседник агентства.

Как сообщалось, беспилотники нанесли удары по объектам Saudi Aramco, в результате чего разгорелись пожары. Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене мятежники-хуситы.

После этого Саудовская компания Saudi Aramco объявила о сокращении ежесуточной добычи нефти на 5,7 млн баррелей, что вызвало скачок цен на нефть – цена на нефть марки Brent выросла на 19% и составила $71,95 за баррель.

Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за атаку на объекты несет Иран.

В свою очередь власти Ирана отвергают свою причастность к атакам на объекты в Саудовской Аравии.