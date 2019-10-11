 АМКУ может открыть новое дело против табачной компании "Тедис Украина", – Загребельская

Об этом Загребельская написала в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"В ближайшее время АМКУ может открыть новое дело против "Тедис", в рамках которого ему грозит принудительное разделение", - сообщила Загребельская.

По данным Загребельской, на рассмотрении в Антимонопольном комитете уже больше месяца находится заявление против компании "Тедис".

"Табачного монополиста вновь обвиняют в злоупотреблении монопольным положением. В отказе в реализации товара. В ущемлении прав розничных продавцов. В нарушениях, за которые "Тедис" уже наказывали штрафом и обязывали их прекратить", - сообщает Загребельская.

"едис" может стать третьим примером принудительного разделения в истории АМКУ. Тем более, Комитет собирался поделить "Тедис" еще в 2016, но тогда "передумал". Посмотрим, чем закончится второй сезон демонополизации табачного рынка", - добавила она.

Как сообщал БизнесЦензор, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 миллиардов гривен четырех крупнейших производителей табачных изделий. Компания "Тедис-Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн.