[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.49 26.79
 Регуляторная политика, Корпоративные отношения
  130  0
Все про:сигареты (124) табак (91) Антимонопольный комитет (742) Загребельская (10)

 АМКУ может открыть новое дело против табачной компании "Тедис Украина", – Загребельская

Антимонопольный комитет Украины может открыть новое дело против табачной компании "Тедис Украина", сообщила бывшая госуполномоченная комитета Агия Загребельская.

Об этом Загребельская написала в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"В ближайшее время АМКУ может открыть новое дело против "Тедис", в рамках которого ему грозит принудительное разделение", - сообщила Загребельская.

По данным Загребельской, на рассмотрении в Антимонопольном комитете уже больше месяца находится заявление против компании "Тедис".

"Табачного монополиста вновь обвиняют в злоупотреблении монопольным положением. В отказе в реализации товара. В ущемлении прав розничных продавцов. В нарушениях, за которые "Тедис" уже наказывали штрафом и обязывали их прекратить", - сообщает Загребельская.

"едис" может стать третьим примером принудительного разделения в истории АМКУ. Тем более, Комитет собирался поделить "Тедис" еще в 2016, но тогда "передумал". Посмотрим, чем закончится второй сезон демонополизации табачного рынка", - добавила она.

Как сообщал БизнесЦензор, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 миллиардов гривен четырех крупнейших производителей табачных изделий. Компания "Тедис-Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153407
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
война ВР Донбасс Зеленский земля Коломойский Крым Россия США
 
 
 
 
 
 вверх