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 Аграрный рынок
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 Нацбанк прогнозирует рекордный урожай зерновых в этом году

Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что в этом году урожай зерновых в Украине может достичь рекордных 80 млн тонн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

По данным Сологуба, на высокий урожай повлиял не фактор благоприятных погодных условий, а повышение производительности аграрного сектора.

Земельная реформа, по мнению Сологуба, может способствовать значительному увеличению урожайности в Украине в ближайшие годы.

Как сообщал БизнесЦензор, по состоянию на 9 октября украинские аграрии провели уборку зерновых и зернобобовых культур на площади 12 млн га, или 78% к прогнозу, и намолотили 51,2 млн тонн зерна при средней урожайности 42,7 ц/га.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153403
 
 
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