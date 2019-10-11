[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.49 26.79
 Энергетика
  148  0
Все про:АЭС (343) атомная энергетика (49) ядерная энергетика (153)

 Южно-Украинская АЭС подключила первый блок после ремонта

Южно-Украинская атомная электростанция (АЭС) 11 октября в 07:33 подключила пятый блок к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта, сообщи НАЭК "Энергоатом".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Таким образом, на утро пятницы в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС длятся 321-е сутки среднего планового ремонта, блоке №3 Южно-Украинской АЭС – 149-е сутки капитального планового ремонта, блоке №4 Ривненской АЭС длятся 64-е сутки среднего планового ремонта, блоке №1 Запорожской АЭС – 16-е сутки капитального планового ремонта, блоке №2 Хмельницкой АЭС – 15-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153397
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
война ВР Донбасс Зеленский земля Коломойский Крым Россия США
 
 
 
 
 
 вверх