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 Криклий хочет сделать из "Укрпочты" квазибанк

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий хочет сделать АО "Укрпочта" квазибанком.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Глава "Укрпошты" Смелянский заявил, что работа над разрешением "Укрпочте" работать со средствами населения в рамках ограниченной банковской лицензии находится "в процессе".

Как сообщалось, "Укрпочта" выступает за предоставление ей права работать со средствами населения в рамках ограниченной банковской лицензии, в частности, открывая им счета. Однако Нацбанк высказывается против, указывая на наличие на рынке четырех крупных госбанков, суммарная доля которых после приватизации ПриватБанка превысила 50% рынка.

Кроме того, Министерство финансов Украины в рамках обновленной стратегии отметило, что намерено отклонять любые инициативы, которые могут привести к росту доли государства в банковском секторе.

"Укрпочта" предоставляет услуги на 100% территории Украины, имея 11 тыс. отделений и более 30 тыс. почтальонов. Месяц назад компанию отметило Международное почтовое сообщество как лучшую почту мира в двух номинациях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153387
 
 
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