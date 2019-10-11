 Комбинат ArcelorMittal в Кривом Роге выплатит 11 миллиардов дивидендов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщает БизнесЦензор.

"На дивиденды будет направлено 10,845 млрд грн. Размер дивидендов утвержден в размере 2,81 грн на одну простую акцию. Порядок и сроки выплаты дивидендов позже определит Наблюдательный совет компании", – сообщает компания.

"АрселорМиттал Кривой Рог" напоминает, что воследний раз дивиденды предприятие выплачивало за 2007 год – еще до кризиса 2008–2009 годов.

"После этого компания "АрселорМиттал" направляла средства на модернизацию производства, выполнение масштабных инвестпроектов", – сказано в сообщении.

"Нынешняя выплата дивидендов не повлияет на выполнение инвестиционной программы. В ближайшие 5 лет в развитие производства инвестируют $1,8 млрд. Из них около $300-350 млн планируют вложить в строительство фабрики окомкования", – говорится в сообщении.

Читайте также: СБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала (обновлено)

Как сообщалось, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, по итогам работы в 2018 году получило чистую прибыль в размере $350 млн (9,51 млрд грн).

Чистый доход от реализации продукции по итогам прошлого года составил $2,5 млрд (68 млрд грн). Сумма инвестиций (капитальные и операционные затраты) за год составила $443 млн (12 млрд грн).

НАпомним, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2017 году получило 5,06 млрд грн чистой прибыли, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Чистый доход от реализации продукции составил $2,49 млрд (66,19 млрд грн), сумма инвестиций (капитальные и операционные) составила $0,34 млрд (9 млрд грн).

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным предприятия, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.