 Зеленский назвал несвоевременным вопрос легализации марихуаны

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас речь не идет о легализации канабиса. Но я знаю, что очень много людей хочет заниматься этим бизнесом в Украине. Но мы сможем рассматривать это только после того, как мы будем знать, когда будем знать, что действительно говорим о медицинской марихуане", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что сначала необходимо найти ответы на все острые вопросы по этой теме.

"Я не хочу, чтобы нам завтра сказали, что мы разрешили всем заниматься наркотиками, зачем нам это. У нас очень много проблем. Мне кажется, что те, кто хотят – потерпят", – пояснил президент.

Зеленский отметил, что не видел зарегистрированного соответствующего законопроекта от фракции "Слуга народа".

"Я считаю, что это пока не ко времени. Не сейчас, это не приоритет. Мы не выписали все риски, связанные с этим. Нас не надо сравнивать с, например, Канадой, другими странами", – добавил президент.

Глава государства добавил, что Украина сейчас наоборот борется с проблемой наркотиков.

"Если мы все это поборем, то сможем вернуться к рассмотрению этого вопроса", – сказал Зеленский.

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Как сообщалось, в мае более 100 народных депутатов прошлого созыва зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагается разрешить использование марихуаны в медицинских, промышленных и научных целях.

Ранее в поддержку такой идеи высказывалась экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

Авторы документа считают, что легализация марихуаны поможет 2 миллионам украинцев в лечении таких болезней, как болезнь Альцгеймера, рак, хроническая боль, синдром раздраженного кишечника, рассеянный склероз, эпилепсия у взрослых и детей, тошнота и рвота вследствие химиотерапии, в случае посттравматического синдрома и глаукомы, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса при СПИДе, диабетической нейропатии, различных форм склероза.

Кроме того, легализация марихуаны позволит создать в государстве новую отрасль, которая будет приносить прибыли и создаст новые рабочие места. Экономисты оценивают европейский рынок медицинского каннабиса до 2028 года на уровне 115,7 млрд евро, что сделает ЕС крупнейшим конопляным рынком в мире.