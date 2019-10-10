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 Зеленский отрицает требования министра энергетики США о смене руководства "Нафтогаза"

Министр энергетики США Рик Перри не требовал от президента Украины Владимира Зеленского уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет", – коротко ответил глава государства на вопрос о том, было ли такое требование.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что группа лиц, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась сменить руководство "Нафтогаза" – вместо Коболева назначить главой правления другого топ-менеджера компании Андрея Фаворова.

Отмечается, что данный план был сорван проигрышем Владимиру Зеленскому бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах 2019 года. После этого, по данным собеседников AP, министр энергетики США Рик Перри предпринял усилия по смене управленческой команды "Нафтогаза".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153329
 
 
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