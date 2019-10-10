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 Кабмин пообещал добиться снижения ставок по кредитам уже до конца года, – Зеленский

Правительство обещает добиться снижения кредитной ставки до конца года на 1,5-2 процентных пункта (п.п).

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кредитная ставка снижается, и на 1,5 или на 2% (процентных пункта, – ред.) она снизится до конца этого года, мне так обещали. Но эти инструменты именно команды премьер-министра, и я могу только настаивать на этом", – сказал президент.

Как сообщалось, ранее в четверг премьер-министр Алексей Гончарук провел встречу с руководителями ведущих банковских учреждений, в ходе которой пообещал содействовать со стороны правительства для активизации кредитования банками реального сектора экономики.

На прошлой неделе Национальный банк и правительство подписали "Меморандум между Кабинетом министров и Национальным банком Украины о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности".

В документе отмечалось, что Нацбанк готов поддерживать экономическую политику Кабинета министров, в частности, для обеспечения устойчивости государственных финансов и расширения доступа бизнеса и граждан к значительно более дешевым финансовым ресурсам при условии, что это не будет препятствовать достижению целей ценовой и финансовой стабильности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153317
 
 
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