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Все про:Зеленский (363) льготы (104) налоги (963)

 Зеленский поддержал введение налоговых льгот для проектов в трех сферах

Президент поддерживает введение налоговых льгот для развития инновационных технологий, а также для проектов в образовании и медицине.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает БизнесЦензор.

"Льготное налогообложение оно обязательно будет", – сказал президент, отметив, что соответствующие программы будут разрабатываться после принятия госбюджета на 2020 год.

"Льготные налоги нужно сделать для тех отраслей, которые очень быстро развиваются в мире… Мне кажется, что все инновационные технологии, далее – образование и все что с этим связано, и медицина", – отметил Зеленский, допустив, что у правительства может быть несколько иное видение этого вопроса.

Глава государства также высказал мнение, что в стране нет программ, которые поддерживали бы развитие экологичных технологий.

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Президент также отметил, что государство готовит программы поддержки для фермеров при запуске рынка земли.

"Нужно помогать фермерам, поэтому очень долго обсуждаем земельный законопроект. Это быстро не будет, нам нужно его ввести, но законопроект должен поддерживать наших "физиков", если это юрлица – еще обсуждаем, но где конечный бенефициар – украинец", – добавил Зеленский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153314
 
 
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