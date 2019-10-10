 Украинский стартап Grammarly оценили в $1 миллиард

Новый раунд финансирования, как и предыдущий, возглавила компания General Catalyst, в нем приняли участие текущие, так и новые инвесторы, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание ain.ua.

Таким образом, Grammarly привлекла уже суммарно $200 млн инвестиций.

По данным TechCrunch, компания официально стала "единорогом", то есть ее оценка по итогам раунда превысила $1 млрд. Эту информацию также подтвердили в Grammarly.

Grammarly создает онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке.

Привлеченные средства в компании планируют вложить в дальнейшее совершенствование технологии.

Цель Grammarly – создать комплексного ассистента для личной и профессиональной коммуникации на английском языке. Grammarly намерена расширить охват своего продукта и продолжить работу над более сложными аспектами языка и коммуникации, в частности над развитием недавно запущенного детектора тона.

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Компанию в 2009 году в Киеве основали украинцы Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер. Grammarly прибыльна, начиная с 2011 года.

Как сообщают в компании, с момента первого раунда инвестиций в мае 2017 года Grammarly увеличила количество пользователей больше чем втрое – сегодня их количество превышает 20 млн.

Компания открыла свой четвертый офис в канадском Ванкувере и вдвое увеличила количество членов команды в офисах в Киеве, Нью-Йорке и Сан-Франциско.