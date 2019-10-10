 Оптовые цены на дизтопливо в портах начали снижаться

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

По данным компании, основным драйвером снижения стало ужесточение противостояния между владельцами ресурса в портах Одессы и "Южного".

По словам трейдеров, наиболее агрессивную политику ведет группа "Приват" в лице "Укртатнафты": 10 октября компания заявляла продажу дизтопливо по 25 450 грн за тонну или 21,2 грн/л. При этом реальные сделки заключаются по 21 грн/л.

Как отмечается, в начале недели стоимость была на уровне 25 700 грн за тонну или 21,45 грн/л.

В то же время трейдеры отмечают, что на фоне низкой цены существует проблема со сроками отгрузок, когда бензовозы стоят в ожидании погрузки 2–3 дня. При этом терминал недавно перешел на круглосуточный график работы.

В "Южном" "Анвитрейд" озвучивает цену 25 600 грн/т на отгрузки по железной дороге. Автопартии предлагают Orange Oil и Glusco по 21,40-21,50 грн/л. По данным трейдеров, реальные сделки здесь, как и в Одессе, заключаются по 21 грн/л.

В Херсонском порту "Альянс Энерго Трейд" и Orange Oil заявляют цены 21,50-21,60 грн/л. Цены реальных сделок, говорят покупатели, опускались до 21,30–21,40 грн/л.

В Николаеве "Фирма "Фидея" предлагает турецкое дизтопливо по 25 400 грн/т или 21,15 грн/л.

В северных областях и в центре цены почти на 1 грн/л выше.

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Напомним, цены дизтоплива в южных регионах опустились ниже уровня Коростеня и столичного региона в конце сентября.

Группа "Фактор" и UPG предлагают белорусское дизтопливо со своих нефтебаз в Коростене по 21,90 грн/л, железнодорожные партии со станции Коростень – по 25 650 грн/т.

С нефтебазы в Киеве "Терминал Ойл" (Wexler) предлагает дизтопливо по 22,10 грн/л, "Альянс Ойл Трейдинг" и "Альянс Энерго Трейд" озвучивают цены на уровне 22,30–22,40 грн/л.

По расчетам торговой наценки как крупнооптовые, так и мелкооптовые цены имеют потенциал для снижения.

Напомним, ажиотаж на рынке дизтоплива возник в начале сентября и был спровоцирован сбоями в работе железной дороги. Снижение импортных поставок вызвало локальную нехватку топлива, из-за чего в течение двух недель вагонные партии дизтоплива подорожали на 13,1%, автомобильные – на 17,8% или более чем на 3,7 грн/л.

Пикового значения цены на дизтопливо в мелком опте достигли 17 сентября – 24,45 грн/л. В дальнейшем цены начали снижаться и с 20 сентября по 10 октября потеряли 2 грн/л.