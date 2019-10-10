 Нацбанк ужесточил требования к залогам по экстренным кредитам для банков

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, Национальный банк вправе не принимать в обеспечение по кредиту экстренной поддержки имущественные права по кредитному договору банка с юридическим лицом, если оно имеет просроченную задолженность в других банках и имущественные права по кредитному договору с физическим лицом, если оно имеет просроченную задолженность более чем на 7 дней в других банках.

Соответствующие изменения в Положение об экстренной поддержке Национальным банком Украины ликвидности банков утверждено постановлением правления Национального банка от 4 октября 2019 года №119.

В декабре 2016 года Национальный банк как кредитор последней инстанции ввел новый инструмент экстренной поддержки ликвидности платежеспособных банков – Emergency liquidity assistance (ELA). Кредиты ELA предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка, когда банки исчерпали другие источники поддержания ликвидности, в том числе на межбанковском кредитном рынке и по стандартным инструментам рефинансирования НБУ.