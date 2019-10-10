 Связанная с Боголюбовым компания начала получать подряды на строительство в Киеве

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до марта 2023 года реконструируют производственную-складскую базу под четвертую очередь строительства жилых домов и складских зданий по ул. Качалова, 40.

Речь идет о ЖК "Ридне мисто", третью очередь которого для "Спецжилфонда" строило ООО "ВЛД Групп", а первую-вторую очереди – ООО "Варда Спецстрой Монтаж", связанное с экс-директором КП "Житлоинвестбуд- УКБ" Вячеславом Непопом и экс-главой Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА и президентом АО "ХК "Киевгорстрой" Михаилом Голицей.

Общая площадь квартир в трехсекционных домах с индивидуальным тепловым пунктом, котельной и насосной составит 24,77 тыс. кв. м. То есть строительство стоит почти 16 тыс. грн за "квадрат".

В декабре 2018 года Минрегионразвития установило опосредованную стоимость строительства жилья с нуля для Киева на уровне 13,85 тыс. грн, что на 15% дешевле.

Субподрядчиками "СК Роял Хаус" с объемом работ менее 20% от общей стоимости подряда будут криворожское ООО "Инжиниринг-Компани" и столичное ООО "Майстерлифт".

Гарантийный срок на выполненные работы составляет десять лет. Согласно договору, на заработную плату пойдет 49,36 млн или 12% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 2% – 16,55 млн грн. Цена сделки на 7% ниже ожидаемой стоимости закупки в 426,05 млн грн.

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Столичная фирма "БК Роял Хаус" с уставным капиталом 1 млн грн зарегистрирована в апреле 2018 года по адресу массовой регистрации юридических лиц по ул. Сурикова, д. 3, оф. 42.

Сначала ее учредителями были ООО "Инвестиционная группа "Консалтсити" и ООО "Инплайз" Дианы Пилипчинец, затем им стал Александр Степенко, а после него – Александр Шершнев, который также владеет ООО "Тракт Групп" совместно с Германом Степенко.

Александр Степенко владеет ООО "Форма", которое получило подрядов в Киеве на 176,18 млн грн.

Ранее директором "СК Роял Хаус" был сам Александр Шершнев, однако 24 апреля 2019 года компанию возглавил Роман Васильевич Демин. Последний с 2016 года до февраля 2019 года был исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Аэробуд", заведенного на пять кипрских офшоров, близких к одному из лидеров группы "Приват" Геннадию Боголюбову: "Ренальдо Инвестментс Лимитед", "Формоса Инвестментс Лимитед", "Грингот Ентерпрайзес Лимитед", "Сисара Инвестментс Лимитед", "Броалия Венчерз Лтд".

Ранее правление "Аэробуд" возглавлял известный днепровский застройщик Григорий Козинский, владелец ООО "Рубикон-Монолит", которое строило в частности еврейский центр "Менора" в Днепре на заказ упомянутого "приватовца" Геннадия Боголюбова.

Кроме того, по данным издания, в марте ПАО "Центрэнерго" заказало фирме внука Козинского российские трубы по завышенной цене.

Всего с апреля 2019 года "СК Роял Хаус" получила строительных подрядов исключительно у "Спецжилфонда" на 755,93 млн грн, из которых нынешний – самый большой.

Единственным конкурентом было ООО "Строительно-консалтинговая фирма "Гранит", которое принадлежит Геннадию Базилевич, Поликарпу Бамбизо, Петру Старченко, Александру Николаевичу и Виктору Николаевичу Выдренко и ПАО "ЗНВКИФ "Гранит-Инвест".

Соперник входит в строительную корпорацию "Гранит" вместе с рядом юридических лиц.

Как сообщалось, следователи СБУ в августе открыли уголовное производство, подозревая, что должностные лица КГГА создали схему по присвоению и растрате бюджетных средств путем продажи квартир, которые строились коммунальными предприятиями Киева – "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Спецжилфонд".

Как известно, Вячеслав Непоп возглавлял КП "Житлоинвестбуд-УКБ" с 2002 по 2018 годы. 27 июля 2018 года он был назначен заместителем председателя КГГА Виталия Кличко.

КП "Спецжилфонд" с 2016 года возглавляет депутат Киевсовета от фракции БПП Владимир Шарий