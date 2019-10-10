 Коболев раскритиковал местные власти за досрочное начало отопительного сезона

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Читаю победные реляции о досрочном включении отопления в 17 областях Украины. И хочу высказать свое мнение по этому поводу: люди, которые приняли такое решение - местные власти, точно понимают, что они делают. Вопрос – как быстро поймут потребители, весь этот "банкет" будет за их счет? Каждый дополнительный день работы батареи при +17 за окном является банальным вытягиванием средств с их карманов", – написал Коболев.

Как сообщалось, ранее власти Львова и Киева начали подавать отопление в учреждения социальной сферы.

Согласно действующим нормативам, подключение жилых домов к отоплению начинается после снижения среднесуточной температуры воздуха ниже отметки в +8 градусов по Цельсию, и удержании ее на таком уровне в течение не менее трех дней.

Напомним, Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах (ПХГ) до более 20,5 млрд кубометров, что на 4,2 млрд кубометров превышает прошлогодний показатель на ту же дату.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 млн куб. м газа в первом квартале 2020 года.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, в комплексе это позволяет утверждать, что Украина обеспечена газом на следующую зиму.

Напомним, ранее исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что НАК ведет подготовительные работы для разворота газотранспортной системы (ГТС) страны в реверсном направлении в случае прекращения Россией транзита с 1 января 2020 года.

Опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно запасами в подземных хранилищах газа.

На протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд кубометров (с 17,19 млрдкубометров до 8,75 млрд кубометров).