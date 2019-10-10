[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.6 26.88
 Финансы
  211  0
Все про:валюта (871) законопроект (730) обмен валюты (65) Дубинский (3)

 Депутат из партии Зеленского передумал вводить налог на покупку валюты

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") заявил, что отозвал законопроект №2208, которым предполагалось введение сбора при покупке наличной валюты.

Как передает БизнесЦензор, об этом Дубинский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Я провел опрос среди своих подписчиков (часть из которых является нашими избирателями) по поводу введения 1%-го сбора при покупке наличной валюты… В результате опроса отзываю соответствующий законопроект №2208", – написал депутат.

Дубинский отметил, что в опросе приняли участие 10 756 человек, 79% из них не поддержали инициативу введения сбора.

Читайте также: Население увеличило продажу валюты в сентябре на фоне укрепления курса гривни

Как сообщалось, законопроектом №2208 предлагаолсь ввести общегосударственный сбор в размере 1% с операций по купле-продаже наличной валюты для создания дополнительных источников финансирования развития спорта, который, по мнению автора законопроекта, не развивается.

Законопроектом также предусмотрено установление ответственности плательщиков нового сбора за осуществление операций по покупке иностранной валюты в наличной форме без выдачи расчетных документов в размере 100% от суммы такой операции.

Ранее Верховная Рада при голосовании за законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов приняла поправку депутатов Александра Дубинского и Александра Юрченко ("Слуга народа"), которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия.

Бывший сотрудник телеканала "1+1" олигарха Игоря Коломойского Александр Дубинский также вошел в состав конкурсной комиссии по определению претендентов на должности независимых членов государственных банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153296
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Донбасс Зеленский нормандская четверка правоохранительные органы пресс-конференция США Трамп Формула Штайнмайера
 
 
 
 
 
 вверх