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 Цена импортного газа в сентябре снизилась еще на 2%, – Минэкономики

Украинские предприятия в сентябре 2019 года импортировали газ по средней цене $174,69 (4 тыс. 272,8 грн) за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 2% ниже цены августа 2019 года в долларовом эквиваленте, когда она составила $178,32 (4 тыс. 493,3 грн).

Как сообщалось, по данным Минэкономразвития, средняя цена импортного газа в августе снизилась на 5,4% в долларовом эквиваленте, по сравнению с июлем, когда она составила $188,5 (4 811,8 грн).

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономразвития средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153289
 
 
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