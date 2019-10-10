 Румыния подтвердила реверс газа в Украину с 1 января, – оператор ГТС

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон в ходе "5 украинского газового форума", который проходит в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера была встреча в Брюсселе под руководством Европейской комиссии. Мы получили финальное подтверждение от румынской стороны, что с 1 января они готовы предоставить гарантированные мощности по поставке газа по трансбалканскому газопроводу на границу Румыния-Украина в объеме 4,1 млн кубометров в сутки. Это порядка 1,5 млрд кубометров газа в год", – сказал Макогон.

По его словам, на данном этапе это достаточный объем, потому что в этом регионе пока еще нет значительного свободного ресурса газа.

"Как такового свободного ресурса в этих регионах еще нет. Там идут активные работы по расширению газопроводов. Докладывали представители Греции о расширении LNG-терминала, о готовности уже на 89% газопровода TAP, который доставит каспийский газ в Грецию, откуда его можно будет забрать в Болгарию, а дальше в Украину", – добавил Макогон.

Как сообщалось, в мае 2018 года "Укртрансгаз" успешно провел оценку спроса на входные мощности в Украину из Румынии и подтвердил экономическую целесообразность создания таких мощностей на трансбалканском маршруте.

"Укртрансгаз" планировал обеспечить возможность для импорта газа из Румынии в объеме 1,5 млрд кубометров в год с 1 января 2020 года.:

Трансбалканский трубопровод является перспективным альтернативным источником поступления природного газа в Украину, учитывая ввод в строй газопровода TANAP, наличие LNG-терминалов в Греции и Турции, перспективы роста добычи газа на черноморском шельфе в Румынии.

Десятилетний план развития оператора ГТС Румынии SNTGN Transgaz включает проект соединения национальной ГТС и румынских оффшорных месторождений газа с трубопроводом "Транзит-1" (один из трех трубопроводов Трансбалканского маршрута).

Операторы ГТС Румынии и Украины в мае 2018 года договорились о реконструкции газоизмерительной станции "Исакча-1", что позволит улучшить точность измерения газа и обеспечит возможность двухстороннего потока газа в этой точке соединения систем.

Транспортировка газа от точки "Исакча-1 - Орловка" будет происходить по магистральным газопроводам "Раздельная-Измаил" и "Шебелинка-Днепр-Кривой Рог-Измаил".