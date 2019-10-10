[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Финансы, Макроэкономика
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Все про:инфляция (264) курс (548) цены (1134)

 Укрепление курса гривни повлияло на замедление роста цен, – Нацбанк

Данные Государственной службы статистики свидетельствуют, что инфляционное давление ослабляется, в том числе благодаря укреплению курса гривни.

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

По оценке Госстата, в сентябре потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 7,5% с 8,8% в августе. В месячном измерении цены выросли на 0,7%.

"Фактический показатель инфляции был ниже официального прогноза (7,7%), который опубликован в "инфляционную отчете" (июль 2019 года). В сентябре были ниже, чем ожидалось, темпы роста базовой инфляции, административно-регулируемых цен и цен на топливо, прежде всего благодаря дальнейшему укреплению гривни. Это перевесило влияние от более высоких, чем прогнозировалось, темпов роста цен на сырые продукты питания", – сказано в сообщении.

Базовая инфляция продолжила замедляться и в годовом измерении в сентябре составила 6,5%.

"Жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, который сдерживал фундаментальное давление на цены, в частности через канал обменного курса. Больше всего это отразилось в ценах на непродовольственные товары, имеющие высокую долю импорта в себестоимости. Их рост замедлился до 0,4% год к году", – указывают в НБУ.

В частности, снизились темпы роста цен на мебель, текстиль, канцелярские товары, фармацевтическую продукцию, ювелирные изделия, велосипеды и тому подобное. Стоимость одежды и обуви осталась на уровне прошлого года. Автомобили, бытовая и компьютерная техника подешевели.

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Темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки также снизились (до 8,4% г/г).

"Низкими темпами росли цены на хлеб, мясные продукты, макаронные изделия, шоколад, карамель, детское питание. Рис и сухофрукты были даже дешевле, чем год назад. Исключением были молочные продукты, темпы роста цен на которые оставались высокими, учитывая падение объемов предложения сырого молока и устойчивый спрос на молоко высокого качества", – сказано в сообщении.

Нацбанк также отмечает замедление подорожания услуг до 13,1% г/г в результате благоприятной ситуации на валютном рынке и определенного замедления роста заработных плат.

В частности, меньшими темпами росли цены на услуги с высокой долей импорта в себестоимости, а именно химическая чистка, ремонтные работы, кинотеатры, телекоммуникации, рестораны, маникюр, амбулаторные, экскурсионные и туристические услуги.

"В то же время из-за устойчивого потребительского спроса темпы роста стоимости услуг оставались высокими. Так ускорился рост стоимости страхования, финансовых услуг, аренды жилья", – отмечают в НБУ.

Также в сентябре замедлился рост цен на сырые продукты питания (до 8,6% г/г). Благодаря расширению предложения ослабло рост цен на большинство овощей, среди которых лук, свекла, капуста, помидоры. А цены на морковь, огурцы, перец оказались даже ниже, чем год назад. "Исключением, как и в прошлом месяце, стали цены на картофель, которые выросли более чем вдвое по сравнению с сентябрем прошлого года из-за более низкого урожая этой культуры", – констатируют в НБУ.

В то же время замедлился рост цен на продукцию животноводства, в частности, все виды мяса и молоко, а цены на яйца и в дальнейшем снижались. Кроме того, высокий урожай пшеницы способствовал замедлению роста цен на муку. Зато ускорилось удорожание фруктов из-за более низкого урожая яблок и высоких темпов роста цен на цитрусовые.

Нацбанк также отмечает снижение темпов роста административно регулируемых цен (до 14,1% г/г).

В частности, стоимость природного газа для населения уменьшилась, учитывая его удешевление на мировых рынках и изменение в июне подходов к расчету тарифов для домохозяйств. Также снизились темпы роста цен на алкогольные напитки, дошкольное образование, снабжению холодной воды и канализацию, почтовые услуги. В то же время ускорился рост цен на табачные изделия, отражая рост акцизов, который произошел с 1 июля.

"Цены на топливо также продолжили снижаться (на 8,2% г/г) вследствие удешевления нефти на мировых рынках и благоприятной ситуации на валютном рынке Украины", – отмечают в НБУ.

Обновленная оценка инфляции, а также прогноз других макроэкономических показателей будет обнародован НБУ 24 октября.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153284
 
 
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Если верить украинской статистике, то цены, в основном, росли по причине необузданного спроса со стороны украинских граждан не знающих куда девать деньги. Долго смеялся....
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Де росте і як називається те, що вони курять?
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Ага. Такое ощущение что власть народ считает тупее овец. Да и то овцы понимают что им дают меньше еды или ухудшилось качество.
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цены на те продукты, что я покупаю в целом выросли... не так сильно чтобы уж, но так чтобы ощутимо... 10 процентов? Нет я думаю на все 25 за год
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Глава НБУ утверждает , что благодаря укреплению курса уменьшается инфляция, на мой взгляд инфляция на товары внутреннего производства зависит от изменения спроса и предложения, если она есть,то надо создавать инвест условия для производства
И потребления :уменьшать налоги, бюракратию, ефективно использовать не красть бюджетные средства, уменьшить % ставку по кредитам на производство,потребление и долгам государства до уровня девальвации +разумная маржа скажем 1% , а девальвации как утверждает НБУ нет потому, что гривна укрепляется.Значит если долларовая инфляция 2%, а валютный депозит 3% то % ставка в валюте могла бы быть 3,5%, а в гривне 4,5% но в этом направлении НБУ и КМУ не работает, а работает на оборот в интересах олигархов, а вопрс к главе НБУ и КМУ другой почему при укреплении гривны не падают цены на энергоносители при том , что на мировом рынке они падают.
И второе почему при ревальвации НБУ и КМУ держит % по долгам государства 15 -17%, не отмывание и присвоение ли это бюджетных средств,когда можно на % по долгам государства "зарабатывать"17 в $ которых так не хватает и власть подымает налоги, начиная с ФОПовапо, а по кредитам держат 23% не давая заработать экономике.
Наверное есть на это причины- превратить Украину в колонию с нищим населением и скупить все хорошие активы включая Землю.
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