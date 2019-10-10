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 Мининфраструктуры планирует увеличить использование авиатранспорта украинцами в 3 раза

Количество украинцев, пользующихся авиационным транспортом, увеличится в три раза.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя программу деятельности правительства, передает БизнесЦензор.

Криклий отметил, что на прошлой неделе одобрена программа деятельности правительства, которая содержит не политические обещания, а путеводитель по сферам, которого правительство должно придерживаться, а граждане – контролировать.

Основная цель Программы действий правительства в сфере авиатранспорта: украинцы должнв чаще и дешевле пользоваться авиатранспортом.

Задача:

  • снижение средней стоимости билета;
  • рост пассажиропотока на 60% (с 20 млн до 32 млн в год);
  • рост грузопотока на 20% (с 94 тыс. тонн до 112 тыс. тонн в год);
  • втрое больше украинцев будут пользоваться авиаперевозками.

По стоимости билета – прежде всего речь идет о внутренних авиаперевозках. Планируется увеличение доли авиационных маршрутов, которые выполняются по модели low cost, уменьшение налоговой нагрузки путем отмены 20% НДС на внутренние рейсы. Отмечается, что НДС на международные рейсы отсутствует, а на внутренние – есть.

Рост пассажиропотока на 60% должен произойти за счет развития региональных аэропортов. Восстановление взлетно-посадочных полос будет за государством (планируется восстановить 7 полос), с концессионерами предусмотрена работа по развитию аэропортовых комплексов.

Также у Мининфраструктуры есть идея создать специализированные грузовые аэропорты.

Втрое больше украинцев будет пользоваться авиаперевозками за счет удешевления внутренних авиаперевозок и восстановления деятельности региональных аэропортов.

Также будет внедрена государственная программа по безопасности полетов, открытие представительства в ICAO и углубление сотрудничества с EASA.

Программа деятельности правительства Гройсмана относительно авиации выглядела так: "Присоединение Украины к Европейскому авиационному пространству, увеличение количества внутренних и международных рейсов, привлечение инвестиций для развития инфраструктуры аэропортов, в частности, через инструменты государственно-частного партнерства, определение перевозчиков по результатам прозрачных тендеров". Неоспоримым фактом является рост авиационных перевозок и пассажиропотока через аэропорты в 2016-2018 годах и введение конкуренции на рынке с привлечением лоукостов. Относительно внутренних рейсов, Соглашения об открытом небе, развития инфраструктуры аэропортов и установление прозрачных правил для перевозчиков – вопросы остаются для решения уже действующему правительству.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153278
 
 
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