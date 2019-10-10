 Евросоюз удалил Арабские Эмираты из "черного" списка офшорных зон

Как сообщается в пресс-релизе Совета, ОАЭ выполнили все взятые в 2018 году обязательства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

В то же время Маршалловы Острова переносятся из "черного" списка в "серый" и будут контролироваться группой по кодексу поведения Совета Европы до получения результатов обзора Глобального форума ОЭСР по вопросам прозрачности и обмену информацией.

В сообщении также укзано, что Албания, Коста-Рика, Маврикий, Сербия и Швейцария "досрочно осуществили все необходимые реформы, чтобы соответствовать принципам надлежащего налогового управления ЕС". Эти страны будут исключены из "серого" списка оффшорных зон.

Таким образом в "черном" списке налоговых юрисдикций остаются девять стран: Американское Самоа, Белиз, Фиджи, Гуам, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.

Как сообщалось, в мае Совет Европейского союза решил исключить Арубу, Барбадос и Бермудские остров из списка офшорных территорий.

ЕС создал "черный список" в декабре 2017 года после раскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов, используемых корпорациями и состоятельными лицами для снижения своих налоговых счетов. Изначально в нем числилось 17 стран.