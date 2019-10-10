 Европейские трейдеры хранят в украинских хранилищах 2,3 миллиарда кубометров газа

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон в ходе "5 украинского газового форума", который проходит в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас 2,2-2,3 млрд кубометров газа, который принадлежит европейским компаниям, находится на "таможенном складе", – сказал Макогон.

По словам Макогона, этому поспособствовали созданные страной привлекательные условия для хранения газа и ожидаемый трейдерами сезонный рост цен на него зимой.

В ПХГ Украины на 8 октября находится 20,81 млрд кубометров газа.

Как сообщалось, на конец сентября 32 трейдера хранили в ПХГ Украины 6,7 млрд кубометров газа в режиме "таможенного склада". После принятия в июне 2017 года "Укртрансгаз" получил разрешение на открытие и эксплуатацию таможенного склада на базе украинских ПХГ, что позволяет компаниям, в том числе иностранным, хранить газ в течение 1095 дней (три года) без уплаты каких-либо налогов и таможенных сборов при дальнейшей транспортировке природного газа с территории Украины.

В середине апреля 2019 года Украина внесла изменения в Кодекс ГТС, предусматривающие среди прочего создание новой услуги "транспортировка на короткие дистанции". Услуга позволяет трейдерам завозить газ для закачки в украинские подземные хранилища.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза" входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ вместимостью 17,05 млрд кубометров, Угерское – 1,9 млрд кубометров, Дашавское – 2,15 млрд кубометров, Опарское – 1,92 млрд кубометров, Богородчанское – 2,3 млрд кубометров, Краснонопартизанское – 1,5 млрд кубометров, Солоховское – 1,3 млрд кубометров, Олишевское – 0,31 млрд кубометров, Пролетарское – 1 млрд кубометров, Кегичевское – 0,7 млрд кубометров, Краснопоповское – 0,42 млрд кубометров, Вергунское – 0,4 млрд кубометров.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд кубометров.