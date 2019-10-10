[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.6 26.88
 Макроэкономика
  223  0
Все про:Зеленский (363) Крым (724) переговоры (88) вода (64)

 Украина не ведет переговоров с Россией по подаче воды в Крым, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Киев не ведет переговоров с Российской Федерацией относительно возможности возобновления поставок пресной воды в аннексированный Россией Крым.

Об этом Зеленский сообщил в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона 10 октября в Киеве, отвечая на вопрос о том, рассматриваются ли варианты возобновления подачи воды в Крым, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На вопрос, "просил ли об этом (президент РФ Владимир) Путин" и готова ли Украина вести переговоры по этому поводу, Зеленский сказал: "Нет. Чтобы переговоры были, кто-то должен начинать эту тему. Тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153270
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Донбасс Зеленский нормандская четверка правоохранительные органы пресс-конференция США Трамп Формула Штайнмайера
 
 
 
 
 
 вверх