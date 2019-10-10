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 Кличко объяснил рост стоимости реконструкции Шулявского моста до 1 миллиарда. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему стоимость реконструкции Шулявского моста выросла до 1 млрд 50 млн грн.

Соответствующее распоряжение мэр Киева подписал 7 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио НВ.

"Стоимость строительства моста та же, но мы не рассчитывали, что нам придется переносить коллектор, тепловую сеть, расположенные у моста", - заявил Кличко.

Он заверил, что все сметы абсолютно открыты. В то же время, мэр отметил, что "проектная документация делается на мост" и в ней невозможно было сразу предусмотреть дополнительные работы на прилегающих территориях. Кличко подтвердил, что эти дополнительные работы будут финансироваться из бюджета Киева.

По словам Кличко, подрядчики обещали запустить движение по Шулявскому моста до конца года.

Как сообщалось, в Киеве с вечера субботы, 12 октября, до утра понедельника, 14 октября, будет перекрыто движение по проспекту Победы из-за монтажа фрагмента Шулявского путепровода.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153267
 
 
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