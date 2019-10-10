 Гончарук сделает регулярными встречи с главами крупнейших банков, – СМИ

Об этом сообщил Интерфакс-Украина один из участников встречи премьер-министра с банкирами, которая состоялась 10 октября утром, передает БизнесЦензор.

"В ходе встречи была достигнута договоренность, что следующая такая встреча состоится через месяц, и накануне банкиры могут предложить правительству для обсуждения темы и указать варианты для разрешения проблем", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте правительства, во время бизнес-завтрака с руководителями ведущих банковских учреждений 10 октбяря, который организовала Независимая ассоциация банков Украины, премьер-министр заявил, что создание условий для активизации кредитования банками реального сектора экономики является один из приоритетов деятельности правительства.

"На прошлой неделе мы подписали меморандум о сотрудничестве с НБУ. Правительство планирует создать для Нацбанка условия, которые позволят навести порядок на рынке небанковских финансовых услуг, что защитит банки от недобросовестной конкуренции. Мы также планируем привести законодательство по регулированию финансовых инструментов и инвестиционных фондов в соответствие с директивами ЕС", - сказал Гончарук.

Законодательные инициативы будут направлены на улучшение бизнес-климата в стране, детенизацию и прекращение коррупционных схем.

Участники бизнес-завтрака также обсудили вопросы противодействия давлению со стороны правоохранительных органов на бизнес, в том числе на банки, и ключевую роль реформы судебной системы для активизации кредитования и снижения кредитных ставок банков.

В ходе встречи отмечалось, что за два месяца работы парламент уже принял ряд важных для экономики законопроектов. В частности, законопроекты по стимулированию инвестиционной деятельности в Украине (№1059) и о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию (№1050). Участники встречи также обсудили поданный в парламент законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Премьер-министр и представители банков договорились совместно работать над активным запуском программ кредитования малого и среднего бизнеса под залог земли. Банкиры подчеркнули необходимость обеспечения равнодоступности программ государственной поддержки кредитования аграриев для всех типов банков, говорится в сообщении.

Согласно сообщению, касательно сотрудничества Украины с международными партнерами и донорами, Гончарук сказал: "За нашими отношениями с крупными международными партнерами внимательно следят системные крупные инвесторы. Сейчас мы в активной стадии переговоров с МВФ о новой программе поддержки. Уже на следующей неделе группа министров отправляется в США для участия в ежегодном собрании Всемирного банка и МВФ и переговоров с Фондом".