 Министр обороны анонсировал тестовую покупку комплексов Javelin до конца года

Об этом сказал Загороднюк на брифинге в Киеве 10 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы работаем над вопросами модернизации вооружения, военной техники. Как вы знаете, мы покупаем Javelin в этом году – это будет первая тестовая покупка. Мы продолжаем нарабатывать подобные соглашения с нашими партнерами и надеемся, что в следующем году мы сможем показать еще некоторые результаты по этому вопросу", – сказал Загороднюк.

Он также сообщил, что программа государственных закупок вооружений будет не такой "засекреченной", как в предыдущие годы.

"Мы максимально открыты в вопросах вооружения, чтобы народ Украины и наши партнеры могли видеть, каким образом мы распоряжаемся бюджетными средствами", – добавил министр.

Как сообщалось, в начале октября Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Украине вооружения – 150 ракет Javelin и сопутствующего оборудования на сумму, не превышающую $39,2 млн.

Правительство Украины сделало запросило разрешение на покупку 150 ракет Javelin и десяти блоков прицельно-пуского оборудования в 2018 году.

Украина также получит от США обучающие устройства, транспортную поддержку, вспомогательное оборудование, запчасти и другие элементы программы.