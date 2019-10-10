 "Укргаздобыча" пожаловалась на Фонд гарантирования из-за дела на 215 миллионов

Об этом говорится в сообщении "Укргаздобычи", передает БизнесЦензор.

Так, на сегодняшний день Фонд гарантирования вкладов физических лиц осуществляет ликвидацию АО "Дельта банк".

В компании напомнили, что в 2013 году АО "Укргаздобыча" заключило с АО "Дельта банк" кредитный договор на 150 млн грн сроком действия до 31 декабря 2014 года. "Укргаздобыча" выплачивала проценты, но не погасила тело кредита до 1 января 2015 года. В апреле 2015 года "Дельта банк" сообщил "Укргаздобыче" об отсутствии задолженности по кредитному договору, поскольку долг якобы погасили физические лица-поручители.

Однако уже в мае этого же года Фонд гарантирования вкладов физических лиц отметил, что договоры с поручителями являются ничтожными и требовал от "Укргаздобычи" уплатить задолженность по кредитному договору.

После этого в суды с исками о взыскании с "Укргаздобычи" двойной суммы задолженности по кредитному договору почти одновременно обратились и "Дельта банк", и физические лица-поручители.

"В связи с неопределенностью надлежащего кредитора и удвоением требований по взысканию, после принятия Высшим хозяйственным судом Украины окончательного решения по делу "Укргаздобычи" 4 августа 2017 года в полном объеме оплатило на счет "Дельта банка" задолженность по кредитному договору в сумме 214,1 млн грн, которая включала тело кредита, проценты, штрафы и пеню. Однако, несмотря на это, "Дельта банк" заявил новый иск, в котором просило взыскать с "Укргаздобычи" по этому же кредитному договору в сумме 215,75 млн грн, в которую входят, вопреки действующему законодательству, просроченные проценты за период после окончания действия кредитного договора", – заявляют в компании.

В "Укргаздобыче" также сообщили, что в то время как между "Укргаздобыча" и "Дельта банк" продолжались судебные споры и было решение суда, вступившее в законную силу, о взыскании указанной суммы в пользу "Дельта банка", Фонд гарантирования продал право требования "Дельта банка" по взысканию денежных средств по указанному кредитному договору ООО "Финансовая компания "Фингрупп Фактор", которая заплатила за это всего 75,7 млн грн.

"Такие действия должностных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз вызвали удваивание суммы иска, вследствие чего с государства в пользу частной структуры уже в ближайшие дни может быть незаконно взыскана сумма более чем 215 млн грн – средства, которые могут быть направлены на уплату налогов или выплату государству дивидендов", – сообщают в компании.

В "Укргаздобыче" напомнили, что также существуют требования физических лиц-поручителей к АО "Укргаздобыча" уплатить аналогичную сумму, которые до сих пор находятся на рассмотрении в судах Украины.

"То есть на сегодняшний день существует дополнительный риск двойного взыскания с АО "Укргаздобыча" общей суммы более 215 млн грн в пользу ООО "ФК "Фингрупп фактор" и физических лиц-поручителей, с которыми АО "Укргаздобыча" никаких контрактов не заключало. При этом Фонд гарантирования вкладов теряет право на получение средств, которые могли бы быть направлены на выплату вкладчикам или в бюджет", – подчеркнули в компании.